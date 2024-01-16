民俗專家李奇峰：2024不可不知的龍年風水秘笈

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新年剛過，緊接著農曆年轉眼瞬間也將到來，據傳2024剛好是交接到了「九紫離火運」，此運一直影響到2044年，但究竟九紫離火運代表什麼又與今年的風水運又有什麼關係？

大羅府風水專家李奇峰指出，「九紫離火」其實是兩個名詞合成一個，風水學中有個九宮飛星系統，是一種結合北斗七星加上左輔、右弼兩星，合稱九星分別為：一白貪狼、二黑巨門、三碧祿存、四綠文曲、五黃廉貞、六白武曲、七赤破軍、八白左輔、九紫右弼，而離火即八卦中的離卦(方位主南方)。

李奇峰表示，因此九紫離火代表九紫右弼星搭配了離卦火，這兩種都象徵了未來、虛擬、虛幻、科技、美麗的人事物、甚至是較利於玄學、宗教、信仰、哲學等發展，而南方也變成風水氣運較強的位置，另外八卦中的離卦也代表的中年女子(約20-40歲)或家中次女，同樣的這類的女子運勢也會較強盛些。而2024-2044風水中當旺的南方為旺氣強盛，故宜靜不宜動(適合擺放礦物或陶瓷器類)，而有一方強盛即有一方是較弱的，故相對的北方位置為氣弱處，則宜動為佳適合用流水或擺放能發響的金屬物質，使其五行金水能相生帶動生氣。而2024風水流年運與九紫離火大運兩者相搭配為，九紫離火右弼星搭配三碧震木祿存星，屬於木火通明的現象，注意容易產生好鬥、好爭執、好追求，雖是聰明有才華但是容易產生官司，另外也容易有突變的病毒瘟疫類疾病。

2024吉凶方如下：西北方：桃花人際與才華洋溢的方位，有利男性主管、老闆、家中女主人及60歲以上男，此方位適合整潔明亮、可放置些較穩定的礦物、陶瓷類擺件，麒麟、聚寶盆、龍龜、大象較為穩定的造型飾物合適。

西南方：未來規劃經營謀財的旺方，有利女性主管、老闆、家中女主人及60歲以上女子，宜保持整潔明亮，需要發想與創造可放置流水物，想增強可放置長期明亮的燈或琉璃、陶瓷、礦物，需要動力強些可擺置貔貅類。

西方：在今年較為兇惡多有病煞或不明災難，但還好五行上可化解，此方主少女、家中小女兒、1-20歲前女子，宜整潔明亮即可。

東方：今年容易莽撞行事也容易犯有桃花糾紛問題，此方主長子、40-60歲男子，此方除了整潔明亮外，宜加強植物元素來鞏固強化。

南方：為九運當旺方，容易有異軍突起的才華展現，此方主次女、20-40歲女子，宜穩定則以礦物、陶瓷物陳設即可，另外注意此方為今年三煞方，較不宜神位、動土等事項。

北方：九運的衰退方，較易判斷及投資錯誤，此方主家中次子及20-40歲男子，建議可以在此方擺放會發出聲響的金屬物，如想透過流水來旺氣則需要謹慎。

東北方：容易有訴訟得來的財富或投機、鬼才出現，此方主少男、家中最小兒子、1-20歲男子，宜放置長明燈、琉璃飾品、帶有光明象徵的飾物。

東南方：此方也是九運的衰退方，又逢病星，則特別要注意身體虛弱犯病，此方主家中長女、40-60女子，適合在此方陳設植物元素或擺設水耕植物類、水草都很合適。