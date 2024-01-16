曹家文接任經濟部園管局台南分局長

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經濟部產業園區管理局台南分局16日舉辦新舊任分局長交接，前園管局投資服務組長曹家文，在園管局長楊伯耕的監交下，從前分局長沈龍志手中，接過印信，新任分局長曹家文致詞表示，將繼續改善園區環境並加速興革措施，帶領團隊以優質、創新的服務精神，面對全球經濟的競爭挑戰。

園管局長楊伯耕指出，在過去的數月中，前分局長沈龍志在組織改革後，展現了卓越的領導能力，完成了階段性任務，為園區奠定了堅實的基礎，他對此表示深切的肯定與感謝，並對曹家文新分局長充滿期待。

新任的園管局台南分局長曹家文，接任新職之前為園管局投資服務組長，專精於經建行政、土木工程等多方領域，是一位公務生涯歷練豐富且專業能力強的領導者，曾在中央部會機關擔任多項關鍵職務，在推動重大專案上有著卓越的表現，因此受到上級長官的高度評價與信任。

曹家文在致詞中承諾，將繼續改善園區環境並加速興革措施，帶領團隊以優質、創新的服務精神，面對全球經濟的競爭挑戰。

他說，未來將推動產業智慧化、低碳化升級轉型，加速老舊園區的更新，注入新元素，活化園區使用空間，滿足企業擴廠需求等，這些舉措將有助於提升園區企業的繁榮發展，為投資人提供最佳的投資環境，引領園區企業邁向更高的國際競爭力。