肺癌篩檢提生存活率 高風險群宜定期篩檢

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國民健康署16日指出，台灣是世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供每2年1次免費篩檢的國家，截至1月2日止，全國已有78,000位民眾接受檢查，並找出956名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占了85.1％（813人），顯示低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢確實有助於早期發現肺癌，提升肺癌存活率並拯救個人生命。

2021年癌症登記報告中，肺癌首度成為我國發生人數最多的癌症，肺癌也是我國及全球死亡率最高的癌症，我國2022年肺癌標準化死亡率為每10萬人21.8人，相較100年每10萬人26.0人，已下降16.2％，但仍占2022年所有癌症死亡人數的五分之一（19.4％）。

國民健署表示，肺癌患者存活率較低，主要原因是早期肺癌無明顯徵狀，而出現顯著症狀時，診斷已多為晚期。早期肺癌（0及1期）5年存活率達9成以上，但第4期就急降至1成，不同期別的存活率差距甚大。但2021年台灣癌症登記資料顯示，我國每2個肺癌確診個案就有1個已經是第4期，晚期個案占6成以上，錯過早期治療機會。

台灣肺癌學會秘書長柯皓文表示，LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌，並降低癌症死亡率的篩檢工具。目前我國肺癌篩檢計畫找出的肺癌個案有85.2％為早期，證實能有效早期發現肺癌，有助提高肺癌存活率。因此，符合資格者應儘速參加篩檢，對象包括：

1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。

2.重度吸菸史：50至74歲且吸菸史達30年以上，戒菸未達15年之重度吸菸者。

國民健署表示，政府補助LDCT肺癌篩檢服務篩檢出的956名肺癌個案中，有694人具肺癌家族史，228人為重度吸菸者，34人為同時具肺癌家族史之重度吸菸者。受檢者當中，具肺癌家族史的肺癌偵測率（每100個完成篩檢流程的人，可找到的肺癌個案數）為1.6％，重度吸菸者為0.7％，同時具肺癌家族史之重度吸菸者為1.1％，整體為1.2％，其偵測率與國際相當。國民健康署長吳昭軍表示，這顯示我國依據實證，針對高風險族群提供肺癌篩檢的策略奏效，而且，除了吸菸外，「肺癌家族史」確實是國人重要的肺癌風險因子，不可輕忽。

若將受檢者風險因子與診斷期別進行交叉分析，具肺癌家族史有90.4％為早期，晚期（3及4期）僅占7.0％。與具肺癌家族史者相比，重度吸菸者早期比率稍低（69.3％），晚期比率較高（25.9％），但仍遠比2021年國人肺癌期別分布佳（早期35.3％，晚期61.3％）。顯示重度吸菸者應儘早定期接受肺癌篩檢，若有肺部相關異常，應儘速就醫檢查，提高早期發現肺癌的機會。

吳昭軍提醒，LDCT僅能早期發現肺癌，並不能降低肺癌的發生率，吸菸者戒菸10到15年，肺癌發生機會可減半。對於目前仍有吸菸的民眾，請多善用戒菸服務資源，增加戒菸成功的機率，同時遠離二、三手菸，並養成健康生活習慣，才能降低罹患肺癌風險。