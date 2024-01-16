高雄海洋局保護海域環境 監測把關重金屬濃度

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為維護高雄市海域水質環境，高雄市海洋局對高雄海域環境做監測計畫，檢測結果顯示去年海域水質皆符合海洋委員會所訂「海域環境分類及海洋環境品質標準」，其中民眾所關心海域重金屬如鎘、鉛、六價鉻、砷、汞、硒、銅、鋅、錳、銀、鎳濃度皆低於法規標準。

海洋局長黃登福表示，為維護高市海域環境及防治海洋汙染，今年向海洋委員會海洋保育署成功爭取到補助經費近194萬元，配合海洋局預算216萬，共計410萬元，持續辦理高市海域環境監測工作。

海洋局指出，由於高市海域鄰接各河川出海口、軍港、商港、漁港、海岸公園區及其他海岸地區等，其海域水質常受到自然環境變化或人為因素呈現劇烈變化，造成對海洋環境的不利衝擊。海洋局執行高市海域環境監測，可有效掌握高雄市各區海域水質現況，了解每一海域垂直水層的分布水質概況。

海洋局自2004年起依據「海洋汙染防治法」執行海域監測作業，2011年高雄縣市合併後，將原有14個監測採樣點增至現有36個，範圍北起二仁溪出海口，南至高屏溪出海口，其監測頻率為每季監測一次水文及水質、每半年監測一次底質及生態，並定期將監測結果上傳至海洋環境資訊系統網頁（http：／／kcmb.nkust.edu.tw），提供民眾查詢。