安聯人壽業務人數 創歷史新高

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2024年新年開始，安聯人壽突破市場重圍，業務大軍人數創歷史新高！安聯人壽積極推動業務通路轉型，徵才成果亮眼，(15)日舉辦「百萬領袖創業計畫」誓師大會，趁農曆年前再趁勢搶攻一波增員計畫！

安聯人壽至2023年11月底止，業務員登錄人數淨增加220人，不僅為業界第二名，較去年同期大幅成長逾4％，更為去年業界人力成長最快速的前五大壽險公司！同時，安聯人壽持續啟動數位轉型，並導入業務員轉型計畫「Agent 2.0」，以數位化工具推動有效增員，並提升業務員的服務品質，榮獲現代保險雜誌2024年保險品質獎「業務員最優」及「最值得推薦」雙項優等獎榮耀肯定。

安聯人壽日前舉辦「百萬領袖創業計畫」誓師大會，由安聯人壽總經理林順才及業務長劉育群率領五位地區業務副總，誓師將透過「百萬領袖創業計畫」擴展業務版圖，並帶領所有業務人員成為亞洲一流國際保險人才。

台灣安聯人壽總經理林順才表示，「儘管近年受新冠疫情衝擊、法規要求趨嚴，加上網路投保等通路挑戰，國內壽險業務大軍面臨衰退逆風，很高興安聯人壽仍可以在去年底無畏逆境，順利達成增員目標！安聯人壽的強勁業務績效，除歸功於優質的商品組合與客戶服務外，另一大功臣則是近年來快速發展出完整的數位生態系統，在成功的數位轉型策略之下，以客戶體驗為核心出發點，致力打造數位行銷管理及招募工具，不僅大幅提升業務菁英的數位平台，更讓客戶端與業務銷售端，都能享有更好的數位體驗，並在2024保險品質獎榮獲『業務員最優』優等以及『最值得推薦壽險公司』優等兩項大獎肯定，顯示安聯從教育訓練、行銷展業到組織擴展，協助業務部隊進化升級，已獲得客戶肯定，並穩定成功朝『成為最值得推薦與信賴的壽險公司』目標邁進。」

迎接年後轉職潮，根據人力銀行統計，金融保險業是民眾心中最想投身的前五大行業之一，安聯人壽積極擴大業務員招募開口；「百萬領袖創業計畫」透過安聯大學2.0系統化學程提供更多元、更完善的培訓課程，無論是初踏入職場的社會新鮮人、已有工作經驗的轉職者，甚至是同業的業務好手，安聯皆展現培育人才決心。

安聯業務長劉育群指出，「近來在壽險業業務員低成長環境下，安聯將延續『升遷管道透明、紮實教育訓練制度』的企業文化優勢，積極推動領先就業市場的『百萬領袖創業計畫』，提供新進業務同仁專屬36個月國際培訓課程、百萬成處創業基金、24個月專案津貼，以及晉升獎金等專案內容，包括：第1～3個月的『新人養成期』，培養基礎專業能力，為新進人員踏穩投入壽險業的第一步；第4～12個月的『高績效培育期1』，提升知識技能、培訓新手成專家，並提供主管養成的關鍵職能課程；第13～36個月的『高績效培育期2」，則著重於培養核心領導能力，協助業務菁英夥伴成立通訊處。

安聯人壽將2015年訂為組織發展增員年，立下2025年一萬名業務大軍的雄心壯志，安聯人壽總經理林順才指出，「安聯在推動轉型的過程中，遭逢疫情肆虐仍質量俱進，去年繳出許多傲人的成績，像是業務員登錄人數淨增加220人、新登錄人員平均年齡25歲，展現出業務新血年輕化，有效提升組織戰鬥力，顯示安聯持續轉型升級有成。」未來在「百萬領袖創業計畫」的推動之下，安聯人壽將會更積極培育新人並留住既有的人才，期望以優質健全更系統化的培育計畫及獎勵機制，提供有志於往金融保險業發展的年輕人，從行銷推廣到組織發展更能站穩腳步、邁向卓越。