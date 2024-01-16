外籍旅客來台 購物有三方式退稅

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財政部北區國稅局表示，隨著疫情解封，我國持續推動各項促進觀光方案吸引外籍旅客來台購物消費，以迎接疫後觀光商機的復甦。

外籍旅客如於同一天內向同一家經核准貼有特定貨物退稅標誌之特定營業人購買特定貨物，含稅消費金額達新台幣2,000元以上，並於規定期限內攜帶出境，得於首次出境前選擇三種方式申請退還營業稅。

一是機場港口退稅，即設置於機場或港口的退稅服務櫃檯。

二是現場小額退稅，限貼有外籍旅客購物退稅標誌之特約商店。

三是特約市區退稅，必須貼有外籍旅客購物退稅標誌之特約市區退稅服務櫃檯。