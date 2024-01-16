《鋼鐵股》鋼廠Q1淡季 鋼價變數留意1狀況

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【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)今年2月內銷盤價，主要鋼品價格大多每公噸上漲300元。國際鐵礦砂價格自進入今年1月以來即開始走弱，報價自觸及最高點每公噸143美元後即快速下跌，最新報價已下跌至每公噸129美元，鐵礦砂的價格走勢，符合進入第一季即走疲的預期。目前鐵礦砂及散裝運費已出現下跌跡象，後續鋼價能否再漲存在變數，需留意大陸鋼鐵生產量偏高狀況。

中鋼公布今年2月內銷月盤價，主要大宗鋼品中，熱軋鋼板、冷軋、電鍍鋅鋼捲及熱浸鍍鋅鋼捲價格調漲每公噸300元，電磁鋼捲價格持平，盤價結果落在預測區間的上緣。

依鐵礦砂走勢分析，國際鐵礦砂價格自進入今年1月以來即開始走弱，報價自觸及最高點每公噸143美元後即快速下跌，最新報價已下跌至每公噸129美元，鐵礦砂的價格走勢，符合進入第一季即走疲的預期。

受到下個月春節因素，中鋼的盤價再度以小漲開出，連三個月走揚，主要仍反映煤鐵價格上漲帶動的原物料成本上升。雖然上游原料價格偏強，可為鋼材價格帶來支撐，但需注意大陸鋼鐵生產量偏高，主要是為了支撐就業人口及GDP，鋼價漲幅相對成本而言並不多，鋼鐵業的利差相對過往仍然處於中間偏低水準，且目前鐵礦砂及散裝運費已出現下跌跡象，後續鋼價能否再漲存在變數。