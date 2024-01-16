高捷攜勞動部 產訓合作培育機電人才

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為提升民眾的就業技能，高捷公司攜手勞動部勞動力發展署高屏澎東分署共同推動產訓合作訓練模式開立「室內及工業配線」班，報名期間自即日起至2月16日止，結合企業及就業服務訓練單位資源規劃培養民眾符合產業需求的職業訓練課程，協助民眾結訓後可立即就業，同時進用高捷公司所需業務人力，透過產訓合作模式，達到民眾、企業與就業服務單位三贏的局面。

高捷公司為期招募管道更多元化，順利招募相關業務人才，除於人力銀行公開招募及大專院校合作進用實習生與應屆畢業生外，更積極參加就業服務單位辦理之就業媒合活動，長久以來與「勞動部勞動力發展署高屏澎東分署」尋求合作機會，希望共同透過產訓合作模式，訓練並進用軌道產業所需之相關機電人才。

高雄捷運公司表示，產訓合作訓練是勞動部勞動力發展署高屏澎東分署專門為企業人力需求客製化的職業訓練計畫，並結合2家以上具共同人力需求的企業，研擬培訓及招募等事宜，由高屏澎東分署及本分司分別提供「專業技能訓練」與「實務訓練」，結訓後由企業直接僱用，除可以讓學員順利接軌職場外，同時培育企業所需人才。

為提升招募誘因，高捷公司積極規劃提高新進人員待遇標準，維修技術員試用期間每月薪資新台幣3萬1,100元起，試用期間3個月，試用期滿每月薪資3萬4,000元起，其他獎金、津貼另計，歡迎高中職畢業有興趣民眾至勞動部高屏澎東分署官網（網址：https：／／kpptr.wda.gov.tw／）或臺灣就業通網站（網址：https：／／www.taiwanjobs.gov.tw／Internet／Index／index.aspx）報名參加甄試。