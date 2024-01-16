華勝-KY 6月申請上市 看好今、明年獲利兩位數成長

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汽車裝飾件廠華勝-KY（2248）預計今年6月送件申請上市，若一切順利年底可望掛牌。對於2024年展望，財務長朱中平16日表示，泰國廠於上季開始出貨到美國，今年上半年效益將逐步顯現。隨著新款車系訂單明確，以及泰國廠設立後可有效降低關稅25％，全年營收雖較去年微增，但獲利可望成長10％，今明年可維持兩位數成長。

華勝-KY為汽車裝飾件廠商，主要從事金屬及塑膠裝飾件、光電產品及車用電子之研發、設計及製造，中國地區擁有合資及自主品牌客戶，歐美地區亦為福特、通用等國際車廠客戶。集團營運總部位於中國浙江省平湖市，集團旗下生產基地以浙江平湖及泰國為主，另在美國及墨西哥設有子公司就近服務品牌車廠。

華勝集團營運總部「宜蘭汽車配件製造有限公司」位於中國浙江省平湖市，是由董事長陳鏗勝先生於2003年一手成立。集團產品體系涵蓋上千種規格，包含內飾氛圍燈系列、迎賓踏板、LED光電系列、內外飾系列和改裝車系列，同時可充分滿足客戶對汽車飾件的個性化設計需求，主要客戶為蔚來汽車、理想、通用、豐田、奇瑞、長城汽車等車廠。另透過與美國奧克伍德合資設立，奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司，主要產品為汽車喇叭金屬網罩，主要客戶為蔚來汽車及比亞迪等車廠。

華勝集團處於汽車零組件之中游地位，自汽車原廠釋出汽車款設計案，該公司取得設計案後，開始設計車用LED內飾氛圍燈、金屬及塑膠內外飾件，包含蝕刻、拉絲等表面處理、光學、機構及電子程序開發等整合設計，從無到有設計出獨一無二之內飾智能光源及內外飾件，經過嚴格測試、第三方實驗及原廠認證後，始可量產出貨；該公司設計之產品直接出貨至車廠組裝線(例：通用、豐田、本田、理想)或依車廠需求出貨至下階製程汽車配件廠整合完成後，再出貨至汽車原廠(例：福特、蔚來、長城等)組裝成整車，最終由汽車原廠進行整車之銷售、維修保養及售後服務。

華勝2022年營收12.5億元、毛利率22％、淨利1.11億元、EPS 2.65元，已連續第二年成長超過3成，2022年營收本來可以更高，但受汽車IC缺貨影響，而成長受限。2023年度營收19.19億元，較去年同期成長54.6％，本業受惠中國新能源車市場蓬勃發展，且車內氛圍裝置標配化需求增加，使得整體營收較2022年度成長。

因中美貿易戰的關稅問題，華勝原2020年已通過到泰國設廠，但因疫情而停頓，泰國廠已於2023年第四季開始出貨到美國，預計未來泰國營收會佔集團的三成，泰國廠之效益預計將於2024年上半年可以逐步明顯貢獻。