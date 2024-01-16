首支持發展銀髮經濟政策 大陸國辦發佈26條舉措

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸國務院辦公廳15日印發《關於發展銀髮經濟增進老年人福祉的意見》，提出大陸發佈的首個支持銀髮經濟發展的專門文件，其中包括4大方向共26條重要舉措，提出了解決老年人7方面急難愁盼需求，也著眼未來，提出培育發展7大潛力產業滿足老年人的多樣化需求。同時，圍繞銀髮經濟高品質發展，部署安排了6大專項行動。

據《新民晚報》報導，其中7方面急難愁盼需求，包括養老助餐服務、居家上門服務、社區便民服務、老年健康服務、養老照護服務、老年文體服務、農村養老服務。專家認為助餐、助浴、護理照料、農村養老服務等都是保障基本養老服務中的短板弱項，需要定向發力，加快予以解決。

大陸國家資訊中心預測部人口室主任胡祖銓說，以護理照料為例，第七次人口普查資料顯示，老年人口中不健康且生活不能自理的比例大概為2.34％。這意味著2.8億老年人口需要的護理型床位數量為650萬張左右。

另外該《意見》也提出培育7大潛力產業，包括老年用品創新、智慧健康養老新業態、康復輔助器具產業、抗衰老產業、養老金融、旅遊服務、適老化改造等。

胡祖銓指出，有研究顯示，2015年到2021年全球抗衰老市場規模增長了55％，及時回應老年人需求變化，加快培育潛力產業，是以需求為導向優化供給的重要內容。

胡祖銓更表示，從2010年六普到2020年七普，養老金取代家庭成員供養，成為老年人的主要收入來源。但是分城鄉看，城鎮老年人選擇養老金作為主要生活來源的占55.6％，反觀農村老年人選擇養老金作為主要生活來源的僅占10.4％。因此，在提高農村居民養老金水準方面還可以持續發力。