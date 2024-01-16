陸進口2240箱奇異果驗出7種農藥超標 食藥署退運銷毀

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春節將近，食品藥物管理署持續在邊境把關進口食品，今天公布13項不合格品項，包括日本草莓、韓國葡萄、大陸獼猴桃（奇異果），都被檢出農藥殘留違規，大陸進口奇異果多達2240箱、重達6公噸，遭檢出7種農藥超標，遭食藥署退運或銷毀。

食藥署每周例行公布邊境食品檢驗不合格資訊，3批日本進口草莓遭檢出農藥不合格，其中一批報驗業者為湧泉水果有公司，另兩批為北海道物產有限公司。食藥署副署長林金富表示，近六個月日本草莓邊境報驗共273批，其中13批不合格，不合格率為4.76％，皆為農藥殘留。

目前食藥署針對日本進口草莓採最高等級的「監視查驗」，也就是100％逐批查驗，期限從去年6月1日至今年4月30日，也就是本產季結束為止。另針對6家曾有違規紀錄的日本草莓製造廠，採暫停輸入1個月，從今年1月12日至2月11日止。

農協開發有限公司自大陸進口的鮮獼猴桃（奇異果），共2240箱、6048公斤，共檢出7種農藥，包括凡殺同、百克敏、祿芬隆、克凡派、賽滅寧、待克利、撲滅寧、派美尼。林金富說明，由於這些農藥在台灣沒有訂定「農藥殘留容許量標準」（MRL），前六項的定量極限為0.01ppm，第七項為0.02ppm。

另外，由松珍生物科技股份有限公司自大陸進口的「無奶蛋猴頭菇」，共442箱、6364.8公斤，遭檢出二氧化硫0.152g／kg，依規定退運或銷毀。林金富表示，二氧化硫漂白劑在該品項是准用的，殘留量應在0.030 g／kg以下；這次不合格的品項為猴頭菇加工製品，和過去曾禁止輸入的新鮮或乾燥猴頭菇為不同號列，違規情況也不同。