晶心科推IP新品 傳拿下Meta訂單

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【時報記者王逸芯台北報導】晶心科（6533）宣布，推出高性能AndesCore AX65亂序執行、超純量、多核心處理器IP。AX65是高效能亂序處理AX60系列中的首款產品，目標市場為Linux平台上主應用處理器、網路和高階控制器。據悉，該款產品已經獲得Meta導入，後續將可望為晶心科營運注入實際貢獻。

晶心科在嵌入式控制器和高效能AI向量處理器方面取得了很大成功。隨著RISC-V生態系統在Linux應用的日趨成熟，對於通用性的高效能RISC-V處理器之需求不斷增加。晶心科透過推出AX65，可以強化AndesCore CPU產品全陣容，可涵蓋從低功耗嵌入式解決方案，到高階亂序執行處理器。

晶心科表示，AX65採用12奈米製程時，運行速度可超過2.0GHz，憑藉高效的記憶體子系統結構，其整體性能優於Cortex A75。AX65最多可同時支援高達8核心，最大可共享8MB的快取記憶體並支援快取一致性。AX65作為主控制應用處理器，可應用的範圍包括Wi-Fi、5Gnr和O-RAN等網路應用，以及邊緣運算、工業電腦及嵌入式應用。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌表示，AX65是晶心科技的第一個推出之亂序執行處理器，與45系列處理器相比，它在SPECint2006上帶來了超過100%的效能提升。AX65的成功推出，標誌著Andes在處理器系列效能的飛躍式提升，有助於晶心科可以著眼更多高效能的目標市場，例如人工智慧AI/ML、多媒體、網路應用和高階儲存中的主處理器。