新一輪機構改革逐步落地 2部門已在陸多省份組建

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據澎湃新聞報導，新一輪機構改革正在省一級推進，近日多地黨委社會工作部和數據管理機構已亮相。其中在1月15日，中共青海省委社會工作部掛牌成立。

《青海日報》報導稱，組建省委社會工作部，是全省機構改革的重要內容，是貫徹中央機構改革要求，落實省委工作部署，深化黨的社會工作機構職能體系改革的重大舉措，對堅持和加強黨對社會工作的集中統一領導，推動黨的社會工作在機構設置上更加科學、在體制機制上更加完善、在職能配置上更加優化、在運行管理上更加高效，進一步構建社會治理新格局、推動現代化新青海建設，具有十分重要的意義。

與此同時，青海省數據局揭牌儀式也在1月15日舉行。

新成立的青海省數據局，負責全省數位基礎設施、數據基礎制度、數據共享開發利用、數據安全以及政務服務和公共資源交易監督管理等工作，承擔著統籌推進數位青海、數位經濟、數位社會發展的職責。

同在1月15日，河北省數據和政務服務局正式揭牌。

《河北日報》報導稱，新組建的省數據和政務服務局主要負責統籌推進數位河北、數位經濟、數位社會、數位政府規劃建設和政務服務工作。省數據和政務服務局將堅持政治引領，把牢政治方向，深入推進全省數位化工作，堅持攻堅克難，努力實現數據統籌、數位經濟、數位政府、數位社會的新突破，推動數位河北跨越發展；堅持真抓實幹，最大限度發揮數據賦能作用，以數據支撐政務效能提升、服務科學決策、保障公平競爭，讓企業、群眾方便快捷少跑腿，為加快建設經濟強省、美麗河北，奮力譜寫中國式現代化建設河北篇章貢獻力量。

2023年《黨和國家機構改革方案》中的多項內容涉及地方層面的機構調整。例如在社會工作領域，省、市、縣級黨委組建社會工作部門，相應划入同級黨委組織部門的「兩新」工委職責；數據管理領域，新組建的國家數據局負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數位中國、數位經濟、數位社會規劃和建設等，省級政府數據管理機構結合實際組建。

據澎湃新聞稍早前報導，北京、江蘇、內蒙古等省級黨委社會工作部領導班子成員已公開亮相，四川、內蒙古、江蘇等新設的省級政府數據管理機構也在近期相繼亮相。