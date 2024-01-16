頂尖女董齊聚一堂 大學光交棒三商旭富

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總市值高達7000億近50家上市上櫃公司女董們組成的世界華人工商婦女企管協會華董分會（簡稱華董分會），於昨(15)日舉行第3、4屆會長交接暨理監事就職典禮。現場集結450位政、商、產學三界重要指標人物共同參與盛事，台北市市長蔣萬安親臨祝賀，嘉許華董會傑出女力除了在自己的事業發光發熱之餘，更積極投入公益活動擴散社會影響力，為台灣帶來正向安定的力量。

本屆由大學光學科技董事長歐淑芳交棒給三商集團暨旭富製藥科技董事長夫人林瑟宜，同時也是嘉正生物科技常務董事暨副總，來擔任會長職務，將以初心、永續、ESG（exchange, succession, generosity）為年度主軸，繼續拓展各個優質新領域，延續華董會跨業交流、利他公益、創新傳承的初心，為地球環境、社會大眾善盡公民責任。

現場產官學界重量級貴賓冠蓋雲集，除台北市長蔣萬安、經濟部長王美花、僑委會副委員長徐佳青、立法委員洪孟楷均到場祝賀，世華總會長莊住維、創會總會長柯杜瑞琴、榮譽總會長施郭鳳珠、名譽總會長陳上春、劉琍綺、創會會長翁素蕙以及監事長陳双喜，產業界知名企業內湖科技園區發展協會理事長廖全平、三商集團創辦人翁肇喜、三商集團/旭富製藥董事長翁維駿、台達電子副總裁蔡榮騰、佳世達科技董事長陳其宏、緯來電視董事長李鐘培、台隆集團董事長黃教漳、家登董事長邱銘乾等業界重量級董事長，以及禮客、雅光、大潤發、聯寶電子、名流、寶雅、巨大、杏一、鬍鬚張、曼都、聯發國際餐飲、台灣大車隊、家登、尼克森、台隆、騰雲、中化、廣運、維格、萬海基金會等企業領袖代表，和學界台大副校長丁詩同、院長胡星陽、院長謝明慧、國際長袁孝維等親臨現場獻上祝福。

華董會第4屆會長林瑟宜表示，在創會會長翁素蕙、與第3屆會長歐淑芳所開創、耕耘的豐碩成果庇蔭之下，擔起重任承接新會長一職，將努力發揮所長，更積極向國內外跨界交流邁進、除延續華董與世華總會各項好活動，將拓展開創更多優質的新領域，展現華董女企業家的領袖風範。今年的會務活動將依「跨界交流」、「世代傳承」及「愛心利他」三大主軸進行， 積極與國內外分會連結，舉辦跨界交流會，分享各分會優秀女企業家的傲人成績與經驗； 推動「活動日即家庭日」，擴大號召會員帶著家人子女一起參與會內各項活動，讓家人彼此緊密相連、傳承好的事物與經驗。將持續推動讀書會、高爾夫球運動，一同學習、健康身心， 也將啟動「為婦女心臟發聲」，與心臟基金會共同守護華人婦女心血管健康，同時續行「平安箱」傳遞福氣活動，為弱勢團體提供溫暖的扶助。

華董分會創會長翁素蕙感性的說，2020年創立華董會，成為世華全球第75個分會，這兩年以「跨業交流、利他公益、創新傳承」為核心價值，積極參與各項公益捐贈，包括偏鄉、國際、教育、防疫等各類主題活動，實踐「利他公益」精神，也倡導企業參訪和國際論壇凝聚組織認同和學習。第3屆會長歐淑芳任內率華董會會員參加13場總會活動、20餘場會友活動，更行萬里路從韓國、馬來西亞到日本，帶領女力企業家參與總會國際性互訪和年會，展現世華華董熱忱、團結、永續的精神！

會長歐淑芳及總院長林丕容更是今年三十周年珍珠婚牽手獎的楷模，身體力行呼籲社會大眾重視幸福家庭是國家競爭力最重要的基礎，兩位華董會的前輩會長對當天活動備感欣慰，也期許新會長繼續帶領華董姊妹並肩齊心，展現初心，成為世華女力中堅實的力量！