10書法名家同台揮毫贈春聯 立院民主議政園區27日迎新春

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農曆春節將至，立法院民主議政園區將於27日邀請10位書法名家新春揮毫，贈出200幅春聯，並邀請鹿港龍鬚糖達人「御正師」黃人正現場拉糖、氣球達人宋俊霖臨場創作造型氣球，一同迎新春；民眾即日起參觀立法院民主時刻館並完成線上問卷，可獲精美龍年紅包袋1份，送完為止。

民主議政園區第8年舉辦新春揮毫，今年「國會迎新春，好運龍總來」活動將於27日上午9點到12點登場，除現場揮毫外，還有春聯絹印及紅包袋燙金手作體驗，並提供燙金粉、燙金紙自由創作個人化的紅包袋及春聯，讓大小朋友同樂。

立法院中南部服務中心表示，此次邀請到南投縣文化局長林榮森、劉志欣、鄭承旻、涂錦進、莊一琳、曾士全、吳宏禧、王鈺嘉、黃昭祥及莊連棚等10位書法名家同台揮毫。當日上午8點50開放索取號碼牌後，於9點半依序發送免費贈與民眾，民眾可挑選喜歡的對聯與橫批字句，再請名家於現場揮毫，限量200份。

為了迎接龍年的到來，也邀請在鹿港有30年製作龍鬚糖經驗的「御正師」黃人正現場獻藝，將堅韌的麥芽糖變成絲絲綿密的龍鬚糖，祝福民眾過年吃甜，添福添壽添財源；氣球達人宋俊霖曾在創意氣球大賽中，以2米長的「台灣藍鯨」造型氣球榮獲冠軍，這次也將臨場飆創意，開放民眾「點餐」呼應龍年與春節的造型氣球。

立法院中南部服務中心表示，為擴大服務當天無法到場的民眾，共同迎接春節的喜悅，立法院民主時刻館印製龍年的吉祥紅包袋送給觀展民眾。民眾即日起參觀立法院民主時刻館並完成線上問卷，將獲龍年紅包袋，數量有限，送完為止。