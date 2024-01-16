竹市動物園向六福村借展孟加拉虎 年後命名票選

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新竹市立動物園原有孟加拉虎兄弟「六福」與「來福」近年相繼過世，因此動物園原有老虎展區空出，園方表示，經專業評估向六福村動物園借展孟加拉虎1隻，16日正式加入新竹市動物園大家庭，新加入的老虎今年即將滿6歲，預計年後將辦命名票選活動。

新竹動物園自1981年左右開始照養老虎，園方對於照顧老虎的生活具備十分豐富的經驗，市民熟知的「六福」與「來福」在2005年來到新竹動物園，分別生活了18年、17年，前2年因自然老化離世。

市府指出，考量為推廣動物生命教育並兼顧動物福利，經專業評估，透過分群管理方式，有益於協助提升台灣動物園系統中既有老虎的動物福利，近日自六福村動物園借展1隻孟加拉虎，除了提升對動物生命教育的推廣，也希望讓市民能認識動物保育員的專業。

園長楊礎遠指出，2011年之後園方不再以購買方式新增動物，而是以提升動物福利的原則下，進行動物交流，近日由於老虎展區空缺，從來園遊客與市民的反映中，也理解到過去在推動生命教育上，老虎所扮演的重要角色，市議會正式提案議決希望能增加動物種類。

園方也感謝六福村動物園的交流，透過分群管理方式，將共同提升台灣動物園系統中既有老虎的動物福利，未來對於老虎的照養，除了有專業獸醫外，動物保育員也將以累積42年第1線的經驗，持續提供老虎更好的照養，後續也將結合展場空間，規畫動物生命教育講座、策展等。

此外，園方也感謝動保團體夥伴給予寶貴建議，在去年也完成調整部分展場，包含高草區新種植青剛櫟提供動物遮陽與躲藏、鴕鳥區增加沙坑供鴕鳥進行砂浴、編織水袋每天放入新鮮牧草給羊駝拉扯進食、也在北美及長鼻浣熊區新增大石器水盆供遊憩與飲用等。

園方表示，這些調整能增加動物行為豐富化，動物園同時也完成追加預算及規畫設計招標，後續將持續推動整體展場優化工作，提供動物更適宜的環境。