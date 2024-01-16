台灣選後 解放軍公布東海演習畫面 震懾台獨分裂勢力

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據香港《大公報》報導，15日，中國人民解放軍東部戰區官方公眾號發佈了東部戰區海軍赴東海某海域開展實戰化訓練的最新情況：數艘導彈快艇破浪出擊，向目標海域高速航行，對海上「敵艇」實施火力打擊；海軍某護衛艦支隊多艘艦艇組成編隊解纜出征，檢驗官兵港岸訓練成果，提升奪島登陸、兩棲作戰實戰水平。有專家認為，相關訊息均傳遞出明顯的「警示」意味，一方面針對「台獨」分子，另一方面也針對那些頻頻插手台灣事務的域外勢力。專家強調，此次實戰化訓練再次申明，武力解決台灣問題始終是中國不會放棄的一個選項。

據共軍東部戰區1月14日消息，新年伊始，某導彈快艇大隊官兵迅速掀起新年度實戰化軍事訓練熱潮。數艘導彈快艇破浪出擊，一場多科目、長航時、高強度、跨晝夜的海上實戰化訓練在寒風中拉開戰幕。「方位××，距離××，發現『敵』武裝漁船！」編隊指揮員接到指令後，指揮各艇立即向目標海域高速航行，對「敵」實施火力打擊。

模擬攔截「敵艦」 精準鎖定殲滅

1月15日共軍東部戰區再發影音，近日，東部戰區海軍某護衛艦支隊多艘艦艇組成編隊解纜出征，赴東海某海域，開展實戰化背景下，全要素、跨海區海上訓練，進一步檢驗官兵港岸訓練成果，提升編隊協同作戰能力。戰艦在海上戰風鬥浪，犁出一條條深藍航跡。「戰鬥警報！戰鬥警報！」指揮員迅速下達作戰指令，官兵聞令而動，火速奔向戰位，一場新年度練兵備戰熱潮拉開序幕。

「發現海上高速機動目標！」雷達兵緊盯電子螢幕，各艦指揮室內數據實時共享。在波峰浪谷間，官兵利用多種手段對目標進行偵搜。「發現目標！」「敵艦」被精準鎖定，指揮員當機立斷下達攻擊指令，霎時間一道道「火龍」畫破海空。

訓練中該支隊緊緊圍繞提高作戰編組協同作戰能力，開展編隊偵察反偵察、持續警戒隊形變換、保持與轉向等多個科目訓練。劈波斬浪，挺進深藍，此次訓練有效檢驗了部隊實戰水平，錘鍊了官兵戰鬥作風，全面提高部隊綜合作戰能力，東海尖兵，時刻準備戰鬥。

此外，近日，黃海某海域，共軍北部戰區海軍某艦艇訓練中心組織多型多艘護衛艦開展高強度海上訓練。邯鄲艦、鹽城艦、東營艦和葫蘆島艦參加訓練。在連續多天實戰化訓練中，各艦艇操演了單艦對海導彈攻擊、對海對岸火炮攻擊等10多個課目。

專家：實實在在備戰 震懾分裂勢力

「以往，類似的演訓可能政治宣示的意味要大於實際的軍事意義，但這次不同。」北京航空航天大學戰略問題研究中心主任王湘穗說，這次演訓的部隊更加「下沈」和「前沿」，目的就是告誡那些域外勢力，解放軍不是純粹的宣示或威懾，而是在做實實在在的準備。一旦要真正行動的時候，中國人民解放軍絕對不會手軟。

王湘穗認為，此次東部戰區釋放的訊號具有明顯的「警示」意味。一方面，說明不管台灣選舉出現什麼情況，武力解決台灣問題的選項都不會被放棄。另一方面，也說明使用什麼方式解決台灣問題，是中國自己的事情，是不受美國干預的，對於美國對台的種種不妥言行，這次演訓也有重要的警示作用。