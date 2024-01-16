平溪天燈節邁入26年 職棒啦啦隊3女神壓軸演出

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「新北市平溪天燈節」邁入第26年，2月17日於平溪國中及2月24日元宵節當日十分廣場登場，將帶領民眾一起施放天燈，點亮嶄新龍年，今年活動有7大亮點，邀請百人寫下心願，祈求世界和平，另職棒啦啦隊女神短今、琳妲、檸檬也將於24日在十分廣場壓軸演出。

新北市觀旅局今舉辦平溪天燈節記者會表示，今年活動有7大亮點，包括「599遊程小旅行龍趣味」、「新北幣優惠龍厚哩」、「限定聯名便當龍厚呷」、「天燈最強攝手龍來拚」、「淨山文化走讀龍總來」、「百人國際心願龍升空」及「精彩卡司龍底加」，邀請民眾一起迎接豪運龍年的到來。

「新北幣優惠龍厚哩」，再度與新北幣優惠結合，給民眾滿滿的商家優惠。掃描活動現場的QR code，即可獲得指定店家新北幣100元優惠券，更首次與台鐵聯名合作「限定聯名便當龍厚呷」，推出冬日暖心限定便當1100份，將於2月15日至25日於臺北車站、松山車站及南港車站販售。

「599遊程小旅行龍趣味」，帶領大家前往平溪區秘境如望古瀑布、慶和吊橋及觀音巖等地並進行深度導覽之外，還有手作體驗、599遊程限定紀念品及100元商圈抵用券等好禮，讓大家在平溪天燈節盡興而歸。

「淨山文化走讀龍總來」與新北市山岳協會及新北市平溪區龍安社區發展協會合作，帶領民眾淨山的同時，也深入瞭解平溪的生態環境，既維護了山林整潔，亦深度探訪平溪山林景緻與文化。

此外，天燈節是攝影迷不可缺席的盛事，「天燈最強攝手龍來拚」天燈攝影比賽期待透過不同的視角，留下令人印象深刻的平溪，歡迎各位攝手競逐，冠軍可獲5000元獎金，天燈節舉辦26年來的作品均能參賽，即起徵件至2月27日。

「百人國際心願龍升空」由平溪做東領頭祈福，徵集百人跨國心願，讓心願不分國籍，一同在平溪天燈節「暖心升空」、「百燈齊放」。「599遊程小旅行」與「淨山文化走讀」活動名額有限，請速至「2024平溪天燈節」官網報名。相關訊息請上活動官網、新北市觀光旅遊網及新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。

副市長陳純敬說，施放天燈有千年以上歷史，是相當有意義溫馨的文化活動，市府連續26年在平溪舉辦天燈節，愈辦愈得到國際讚賞，附近還有十分瀑布等景點，市府將會持續推動，讓世界看見台灣。