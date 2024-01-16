《國際政治》民進黨勝選拿台企泄恨？這些原因 北京這次難得逞

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】《經濟學人》發布最新分析報導，稱中國或許正在失去對台灣企業的影響力。

報導指出，賴清德在1月13日當選台灣總統，為立場傾向獨立的民進黨贏得連續第三個任期。這次的選舉結果將影響台灣與中國的關係，也將影響兩國之間的商業關係，而基於台灣製造業在全球供應鏈的核心角色，這場選舉也將影響台灣、中國與世界其他地方之間的商業關係。

這次台灣人民仍然選擇了北京不樂見的組合，按照以往慣用的手法，中國共產黨可能透過打壓台灣企業來表達對民進黨勝選的不滿。

過去這種霸凌行為總是迫使台灣企業要不支持立場親中的國民黨，要不就像全球晶圓代工龍頭和台灣身價最高的公司台積電一樣，完全遠離政治。

但這次情況不同，企業界大老，即使是那些和中國大陸有業務往來的企業家，也不再如此畏懼中共，有些人甚至公開站隊，表態支持民進黨。去年初和碩董事長董子賢出任民進黨智庫新境界文教基金會副董。而在這次大選前夕，力積電創辦人兼董事長黃崇仁公開力挺賴清德，稱在三位總統候選人當中，賴清德最具國際觀和行政資歷。

《經濟學人》分析指出，台灣企業越來越抗拒中國的強硬手段有幾個主要原因。諾丁漢大學政治與國際關係學院副教授Chun Yi-Lee表示，美國對中國製產品課徵關稅，降低了中國出口製造業的吸引力。新冠疫情期間嚴厲的「清零」封鎖政策，以及對消費科技等產業的任意打壓，則進一步削弱了中國的吸引力。近來中國經濟低迷不振，讓這樣的感覺更加明顯：即台灣的經濟前景，可能不必要與中國大陸如此緊密地綁在一起。

台灣的貿易與投資趨勢已經發生明顯的轉變，截至去年11月的一年間，對中國的出口占比降至23%，較2021年創下的歷史新高（占比為30%）大幅滑落，亦創下近20年來新低。在2010年，台灣全年對外投資額超過8成流向中國大陸，而到了2023年，這個占比跌到只剩11%。和碩與鴻海等公司正積極轉向印度和越南等地，這些國家不僅提供更便宜的勞動力，也能避開美國的關稅。

根據最近的一項民調，更多台灣企業主關心的是台灣能否加入由澳洲和日本等12個國家簽署的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership,CPTPP），而非國民黨政府在2010年與中國簽署的《海峽兩岸經濟合作架構協議》（Economic Cooperation Framework Agreement,ECFA）。

報導指出，北京當局讓台企「受苦」的能力正持續減弱，還有另一個原因。台灣對中國大陸與香港的出口有超過6成是電機設備和電子產品，包括電腦晶片，斷開此類產品供應對中國買家的打擊，可能超過台灣賣家感受的痛苦。