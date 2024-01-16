蘋果在陸降價搶紅包 供應鏈股漲叫好

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【時報記者張漢綺台北報導】蘋果在大陸啟動全系列產品降價促銷，部分法人正面看待，認為蘋果此舉有助於衝高大陸農曆年節消費旺季銷售業績，降低淡季對蘋果供應商業績衝擊，今天玉晶光（3406）、華通（2313）、台光電（2383）及穩懋（3105）等盤中股價逆勢走高。

蘋果大陸官網公告於1月18日至21日推出為期4天的「迎新春限時優惠」，包括iPhone 15全系列、iPhone 14/iPhone 14 Plus與iPhone 13、MacBook、iPad、AirPods、Apple Watch SE及第二代的Apple Pencil均在優惠之列，引起市場關注。

蘋果罕見祭出降價促銷，法人對此多正面看待，認為蘋果此時推出促銷方案，可望搶搭大陸農曆年節消費旺季列車，衝高蘋果在大陸地區銷售，不僅可為蘋果供應商在傳統淡季挹注業績，也可以減輕今年第2季新舊產品交替的庫存壓力。

隨著蘋果新產品拉貨高峰已過，蘋果供應商去年12月營收因產品組合差異表現兩極，砷化鎵廠穩懋及銅箔基板廠台光電2023年12月營收同步月增，其中穩懋合併營收為16.67億元，月成長3.5%，年成長52.02%，累計2023年第4季合併營收為48.68億元，季成長16.88%，年成長37.85%，累計2023年合併營收158.36億元，年減13.62%；台光電2023年12月合併營收為43.07億元，月增1.96%，年增58.58%，累計2023年合併營收為412.95億元，年增6.78%。

PCB廠華通因蘋果新產品拉貨高峰已過，2023年12月合併營收為58.03億元，月減17.16%，年減1.67%，累計2023年合併營收為670.79億元，年減12.22%

玉晶光112年12月合併營收為18.2億元，月減26.88%，年增24.87%，為歷年同月次高，累計112年第4季合併營收為68.34億元，季減22.81%，年增18.94%；累計112年合併營收為216.75億元，年增12.77%，再創歷年新高。

受惠於蘋果首款MR穿戴裝置Vision Pro及美系品牌廠VR產品出貨逐步放量，玉晶光表示，第1季有機會比去年同期成長，但最終營收還是看客戶實際拉貨而定，VR相關產品佔當季營收比重則有望逾20%。