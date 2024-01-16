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Superman現身高美館草地 春天藝術節舉辦「超人音樂會」

  • 中時即時 楊舒婷
高雄市文化局春天藝術節草地音樂會將重現當年經典的超人電影配樂。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）
高雄市文化局春天藝術節草地音樂會將重現當年經典的超人電影配樂。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

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曾經創造全球3億美元驚人票房的電影〈超人〉將現身高雄市美術館草地，此次活動為高雄市文化局春天藝術節草地音樂會系列，高美館現場將搭配高雄市交響樂團磅薄的演出，邀請大家一起來回憶這部經典科幻電影當年產生的視覺震撼及感動。除了維持過往499票價維持不變，這次為了歡迎更多青年學子一起來草音感受得天獨厚的音樂形式，凡持文化幣購票優惠一張只要100元。

全球最知名且最具代表性的超級英雄〈超人〉，該片當年上映旋即掀起一陣狂熱，創造全球3億美元的驚人票房，克里斯多夫．李維也一躍成為超級英雄的代表，胸前的Ｓ標誌甚成為一種文化象徵。本片不但贏得當年土星獎的最佳科幻電影，也入圍奧斯卡最佳音效、最佳影片剪輯、最佳原創配樂，最後以出眾的視覺效果獲「特殊貢獻獎」，片中代表超級英雄出場的《超人進行曲》，更成為影迷心中最具代表性的英雄出場配樂。

因此此次〈超人〉草地音樂會演出將於3月2、3日晚上7點於高美館草坡舉行，由曾獲得法國貝桑頌國際指揮大賽中首獎、樂團大獎及觀眾大獎得主吳曜宇指揮，並率領高雄市交響樂團鉅獻零秒差生動配樂，重溫當初電影所帶來的感動及震撼，在悠揚的樂聲中，跟著身著紅色披風得超人，進入充滿科幻及超能力的英雄宇宙。

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