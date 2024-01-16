Superman現身高美館草地 春天藝術節舉辦「超人音樂會」

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曾經創造全球3億美元驚人票房的電影〈超人〉將現身高雄市美術館草地，此次活動為高雄市文化局春天藝術節草地音樂會系列，高美館現場將搭配高雄市交響樂團磅薄的演出，邀請大家一起來回憶這部經典科幻電影當年產生的視覺震撼及感動。除了維持過往499票價維持不變，這次為了歡迎更多青年學子一起來草音感受得天獨厚的音樂形式，凡持文化幣購票優惠一張只要100元。

全球最知名且最具代表性的超級英雄〈超人〉，該片當年上映旋即掀起一陣狂熱，創造全球3億美元的驚人票房，克里斯多夫．李維也一躍成為超級英雄的代表，胸前的Ｓ標誌甚成為一種文化象徵。本片不但贏得當年土星獎的最佳科幻電影，也入圍奧斯卡最佳音效、最佳影片剪輯、最佳原創配樂，最後以出眾的視覺效果獲「特殊貢獻獎」，片中代表超級英雄出場的《超人進行曲》，更成為影迷心中最具代表性的英雄出場配樂。

因此此次〈超人〉草地音樂會演出將於3月2、3日晚上7點於高美館草坡舉行，由曾獲得法國貝桑頌國際指揮大賽中首獎、樂團大獎及觀眾大獎得主吳曜宇指揮，並率領高雄市交響樂團鉅獻零秒差生動配樂，重溫當初電影所帶來的感動及震撼，在悠揚的樂聲中，跟著身著紅色披風得超人，進入充滿科幻及超能力的英雄宇宙。