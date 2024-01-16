揮別疫情陰霾 新北公車運量回升至82萬人次

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新北市全市公車路線共有362條路線，市府也提出各項服務，如公車免費WiFi、智慧型站牌候車亭、手機預約下車以及全國首創「自己的公車自己創」的跳蛙公車app等智慧科技，讓服務品質持續提升，也使每日運量回升到82萬人次，揮別疫情期間的陰霾。

新北市長侯友宜也在今（16日）道安會報頒獎表揚新北2024年第1期新北市公車服務品質評鑑優等的公車業者，包括大都會客運、台北客運、三重客運、首都客運、大南汽車等5家客運業者，其中台北客運、首都客運更是連續15年獲得優等。

交通局長鍾鳴時表示，新北市公車以路線更密集與多樣化、提供更優質服務為主要努力方向；除了市區公車路線之外，更結合高快速道路推出快速公車，以及首創的跳蛙公車app，讓民眾「自己的公車自己創」，迄今開創62條跳蛙公車路線，為全國最多。

另外，新北市目前建置2800個智慧型站牌、1563座侯車亭，並補助業者汰換電動公車，迄今已有234輛電動公車營運服務，繼續朝2030年市區公車全面電動化邁進；運量也受惠於基北北桃1200都會通定期票在去年7月上線，揮別疫情期間的陰霾，重新回到每日82萬人次。

侯友宜表示，交通局將持續督導公車業者做好服務品質，以提供安全效率的公共運輸服務，也特別提醒近期全世界新冠病毒、流感及其他呼吸道疾病感染率有上升趨勢，且農曆春節連假將至，建議民眾搭乘公共運輸時配戴口罩保護自己及他人，過個健康快樂的新年。