漢翔與台塑新智能合作結盟 打開儲能市場新局

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漢翔（2634）公司與台塑新智能公司，16日進行「儲能技術合作暨全球市場開拓合作備忘錄」簽署儀式，由漢翔董事長胡開宏及台塑新智能董事長王瑞瑜董事長親自簽署，並邀請GE Vernova太陽能及儲能解決方案亞洲區商務總監Shiv Aggarwal出席共同觀禮見證。

台灣航空產業重鎮與國內影響力超群的事業集團，攜手打造永續版圖，本土雙雄強強聯手，將以「儲能國家隊」之姿，落實電池芯國產化與電力設備在地化的目標，打造全台最大、最安全的電力倉庫，儲能市場將呈現嶄新局面。

全球儲能戰開打，其應用遍及家用、商用及工業領域，專家預估，未來電池需求將以倍數逐年增長，其市場潛能已成兵家必爭之地。台灣首要目標是「不受制於國外」。

胡開宏表示，儲能產業與航太產業一樣，掌握核心技術，創造台灣的競爭力，才有機會打入國際藍海；王瑞瑜也強調，台塑新智能從上游原料到下游模組運用，對自家產業鏈已有相當掌握，在電池芯的自製率已達70％以上。

漢翔是國內造飛機的專家，近年跨足儲能市場有成，奠基於既有的航太級電控技術，並以前瞻眼光展望未來能源減碳商機，2024年持續布局能源業務版圖，除自建三座儲能示範案場均已上線營運，穩定貢獻公司成長動能，另台電（通霄）、中油（永安及梧棲）等電廠統包建置工程，也成功打出口碑及能見度。

台塑集團在電池技術的發展超過20年，已掌握多項新能源領域關鍵材料技術與量產能力，2022年垂直整合自家產業鏈，正式成立台塑新智能公司，發展磷酸鋰鐵電池，取代耗電高、壽命短，對環境造成負擔的鉛酸電池，並斥資160億元，在彰化興建電池芯廠與模組廠，預計2024年下半年完工量產。

台塑新智能擁有電池技術及產能，漢翔則具備大型電廠全方位統包工程能量，雙方的合作內容，從電池芯的應用展開，共同發展儲能機櫃設計及安全性建置；除此之外，更將於漢翔公司內建立具備MW等級發電能力的專屬示範案場，作為銜接雙方技術的驗證平台，並合意共同爭取國內外儲能市場機會。

值得一提的是，最為關鍵的能源管理系統（ EMS）、電池管理系統（BMS）等核心技術，漢翔與台塑新智能都擁有自主開發能量，未來緊密合作，提供全面的電池儲能系統解決方案，相較於國外進口的系統，將擺脫國外材料與技術制約，且資安與國安都將更為完善。

此外，電池芯（Cell）是儲能產業最核心的產品，台灣的電池芯產能，相較世界大廠的規模仍屬小眾，其技術與設備門檻高，此次「儲能國家隊」將以台灣品牌打開儲能市場新局，雙方持續深化技術交流，落實電池芯國產化與電力設備在地化，未來將大有可為。