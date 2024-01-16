以房養老超划算？「3大主因銀行不愛推」2類人最適合

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【旺得富理財網 黃順德】據金管會最新統計，截至去（2023）年底為止，國銀承作逆向抵押貸款（以房養老貸款）累計件數與金額分別為7,838件、444億元，去年增加1,141件、66億元，件數與金額皆改寫統計以來次高及新高紀錄。

承作該項業務主力仍是公股行庫為主，民營銀行幾乎停擺，核貸件數前七大清一色為公股行庫，包括合庫、土銀、華銀、一銀、台銀、台企銀、兆豐銀等。

至於民營銀行不愛推的主因，除了限定60歲以上老年客群少，業內人士認為，還必須承擔長壽風險、房價和利率波動等，因此承作意願並不高。

但就退休族來說，「現金流」要持盈保泰，「以房養老貸款」是一個創造現金流選項；國人退休後的餘命預估達23至25年，若以每月平均退休生活費用30,000至40,000元計算，建議每人至少要準備800至1,200萬元退休準備金，倘若退休後若還有固定收入，退休金就可以再少一點。

「以房養老」適合兩類人，一是「缺錢養老者」，每個月穩定從銀行獲得一筆資金，避免無人照顧、臨時生病，或因其他事情需周轉資金，卻毫無現金可運用，且保有「住在家裡」的權利，不用額外負擔養老院費用，另一類人則是「持有多房者」，可透過活化資產能獲取穩定現金流。