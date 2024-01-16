高雄大遠百威秀改裝 還可抽飯店住宿

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高雄大遠百威秀影城日前完成改裝，要讓影迷坐好坐滿，感受座椅變寬坐起來更舒適，每個座位都是帝王椅，此外iShow會員甚至可用2D版本全票價290元，就能觀賞IMAX、4DX、GOLD CLASS任一版本電影。

為了慶祝改裝嶄新體驗，高雄大遠百威秀影城將於19日至21日推出驚喜活動，影迷購買電影套餐可以得到護髮油或髮香水，每日前30組還可加碼參加「驚喜扭蛋」，最大獎可以抽到價值近萬的劍湖山渡假大飯店貴賓住宿券。

高雄大遠百威秀影城表示，本次大改裝除了座椅更寬更好坐，頭枕靠起來更服貼，符合人體工學。另外影城也更新了銀幕、整體內裝與地毯等，還有針對影廳空氣品質更多改善，給影迷入場感受清爽舒適。19日至21日限時回饋價，只要290元就整觀賞IMAX、4DX、GOLD CLASS版本電影，近期強檔推薦《蜂刑者》、《鬼聲泣》、《少女戰車劇場版》、《SPY X FAMILY CODE ： WHITE》、《魔法公主》、《叛諜檔案》。

嶄新登場首3日活動，限定iShow會員至高雄大遠百威秀影城臨櫃加購電影套餐乙份，即可獲得NEWART「珍愛香氛光潤護髮油」或「粉色邂逅髮香水」（數量有限，贈完為止）；每日前30組還可加碼參加「驚喜扭蛋」1次（人人有獎），有機會抽中「劍湖山渡假大飯店貴賓住宿券」（價值9,900元）、「Arowana 亞諾納29吋全鋁鎂合金TSA海關密碼鎖旅行箱」（價值9,900元） 、「NEWART粉色邂逅髮香禮盒」（價值2,400元）等精選好禮。