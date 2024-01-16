竹縣五峰熊出沒 縣府：遇黑熊勿驚慌 快撥打通報專線

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新竹縣五峰鄉近期有民眾通報目擊台灣黑熊出沒，縣府農業處提醒民眾遇到黑熊勿慌張及驚擾，保持冷靜循原路慢慢後退避開其視線範圍，再撥打林業保育署新竹分署專線，由專業團隊前往協助鑑定處理及救援。

農業處長傅琦媺表示，台灣黑熊為瀕臨絕種保育類野生動物，近年來部分地區的族群逐漸擴張，偶有進入果園、工寮、山屋等覓食滋擾事件，更有黑熊誤中陷阱受傷，遭人殺害。

為讓山區居民更好的應變黑熊，該處去年配合林業保育署在尖石及五峰辦理生態保育及狩獵管理宣導，針對黑熊活動熱區周邊的山村部落，舉辦多場次的宣導活動，推廣台灣黑熊保育生態服務給付、改良式獵具更換及誤捕黑熊立即通報協助救援可免責等政策，希望減少黑熊誤中陷阱傷亡或滋擾農園、工寮造成人熊衝突。

傅琦媺指出，台灣黑熊在竹縣山區比較少見，近日清泉部落民眾反映看到黑熊，但影像不是很清晰，提醒民眾看到黑熊時不要緊張、也不要驚擾，目光不要與黑熊接觸，循著原路退回，山區居民及登山遊客要把垃圾廚餘妥善打包，避免氣味傳播吸引黑熊等野生動物聚集。

傅琦媺說，黑熊是危險性的動物，民眾碰到黑熊時，務必保持冷靜，並通報專線03-5224163、0800-000-930或縣府專線1999，一同守護瀕臨絕種的物種。

目前尖石鄉養老部落已經與林業保育署新竹分署合作，成立黑熊保育巡守隊，看到黑熊通報可獲得3000元獎金，架設相機做觀測有5000元獎金，社區巡守每年最高獎金6萬元，若能明確拍到黑熊則有5萬元獎金。縣府與林業保育署新竹分署，今年也將持續於五峰鄉部落內進行黑態保育宣導活動，提升黑熊保育成效。