「奇幻大津」光環境試燈 奇妙花園、山林幻獸夢幻亮相

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

即將在23日登場的「奇幻大津」光影沉浸體驗，連日來進行試燈，4大主題、14組燈光設計將夜間大津瀑布步道打造成夢幻秘境。屏東縣政府表示，活動首3日讓高樹鄉民索票免費體驗，26日起開放一般遊客購票入場，每日4梯次，最特別的夕陽限定場，可飽覽夕照與夜間美景，邀請民眾一起踏上夜探山林瀑布的奇幻之旅。

大津瀑布白天到訪的山友如織，繼上周曝光「奇幻大津」活動內容後，遊客表示，很期待感受不一樣的夜遊體驗。屏縣府文化處說，大津步道全程800公尺，全區沒電力，光順山道整配4條長850公尺的供電幹線，對策展團隊來說是高難度挑戰。

為了避免影響山林自然生態，同時確保夜遊安全性，夜間照明不論水平與垂直照度都要兼顧，每個細節要很小心，讓遊客可以安心慢遊。

沿途光環境充滿屏東的族群特色和豐富文化，依「夕照光芒」、「萬物璀璨」、「大地之舞」與「奇幻大津」4大主題，在不同山道環境更融入高樹夕陽、加蚋埔馬卡道文化和水芋等在地意象地燈。

屏縣府文化處表示，「奇幻大津」活動於1月23日至2月25日，從下午5點至9點，每日4梯次，特別是在日落之前上山，可以遠眺滿天紅霞與屏東平原，然後體驗入夜後的大津瀑布兩種不同美景。

縣府於活動期間在步道入口慈津寶宮前廣場「大津小賣所」，攜手在地小農與店家共襄盛舉。另外，高樹鄉公所更加碼於2月12至14日於新豐親水公園辦理市集活動，有最新鮮、最在地的優質農產，歡迎民眾來屏東從早玩到晚。25日當天將邀請屏東縣長周春米與出身高樹的暖男藝人溫昇豪一起為活動開箱。