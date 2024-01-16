陳立委｜逢低布局業績題材股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

總統大選剛落幕，謝票行情正要展開，但諾魯昨日突襲式發表聲明與台灣斷交，在確認斷交後，諾魯立即轉投向中國，而台灣友邦國家剩12國。市場擔心斷交是兩岸關係緊張的首部曲，中國可能還會想盡方法打擊台灣，未來經濟恐受影響。

台股今日以17,523點開出，開盤後賣壓湧現，類股除了電子通路類股之外，其餘類股下跌居多。大盤指數以技術線型來看，5日、10日均線皆由上而下穿越月線，形成死亡交叉，後勢需觀察季線支撐線能不能守住，若能守住，則有機會打底後，在向上攻堅。

現階段台股受到地緣政治風險影響，表現較為震盪，但經濟面來看，台股基本面良好，公司體質穩健，可逢低布局未來產品有競爭力的個股，如：

1. 神盾（6462）：111年度全年EPS -12.31元，去年前3季累計EPS -6.90元，去年全年累計營收較前年同期成長17.0％。神盾為光學式指紋辨識感測晶片之IC設計公司，昨日宣布斥資約47億元，併購矽智財IP設計公司乾瞻科技，未來在AI領域所產生的綜效可望擴大。本業方面，神盾推出低功耗指紋辨識晶片，已獲陸系手機大廠青睞，而車用鑰匙、門禁系統等指紋辨識陸續洽談中，今年營運可望大幅成長。

2. 順藥（6535）：111年度全年EPS -3.05元，去年前3季累計EPS -0.77元，去年全年累計營收較前年同期成長112.94％。順藥為新藥開發公司，去年第四季長效止痛針劑簽定與印度公司GUFIC獨家授權合約長達20年，未來獲利可望增加，而旗下治療急性缺血性腦中風的重磅新藥LT3001，預計今年底前解盲，若解盲成功則有機會拿下可觀的授權金。

3. 群創（3481）：111年度全年EPS -2.76元，去年前3季累計EPS -1.64元，去年全年累計營收較前年同期成長-5.31％。群創為面板製造大廠，近年來積極搶攻PLP半導體封裝領域，目前客戶驗證中，第三季有機會開始出貨。而面板報價近期走穩，受惠巴黎奧運將在第三季開賽，預估下半年面板報價樂觀，今年獲利可望優於去年。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。