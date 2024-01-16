台積電Q4淨利年減逾23％？ 談前景 分析師按讚！

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【時報編譯柯婉琇】路透社報導，台積電第四季獲利估將下滑逾23%，但分析師看好因需求反彈，該全球晶圓代工龍頭今年可望加速成長。

去年第四季獲利衰退，也反映出台積電在2022年的強勁表現，當時該公司仍然受惠於需求在疫後的報復性反彈。

根據LSEG SmartEstimate對20名分析師所做調查，台積電去年10 月至12月期間淨利估計為新台幣2,264億元（約72.1億美元），為連續第三季下滑。2022年同期淨利為新台幣2,959億元。

台積電上周公布去年第四季營收季增14%、年減0.01%，為6,255 億元（約201億美元），創下歷史次高記錄。受產業庫存去化影響，全年營收下滑4.5%，為2兆1617億元。

全球半導體需求在2022年下半年開始減弱，但分析師表示，智慧手機和電腦製造商的庫存正在減少，補貨需求可望回升。

當台積電在本周四發布獲利成績和召開法說會時，其今年前景料將成為焦點所在。

富邦證券分析師表示，先前對台積電第一季前景感到擔憂，但現在他們認為蘋果的晶圓需求「短期內保持穩定」，「儘管今年第一季是傳統淡季，這是眾所皆知的事，但我們並未看到有進一步減單的情況」。

凱基證券分析師則看好台積電第一季營收將優於傳統淡季表現，且由於需求復甦，以及5G和高效能運算應用帶動矽含量（silicon content），全年以美元計的營收估將成長25%左右。