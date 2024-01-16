前往主要內容
工商時報LOGO

台積電Q4淨利年減逾23％？ 談前景 分析師按讚！

  • 時報資訊
台積電示意圖。圖／本報資料照片
台積電示意圖。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇】路透社報導，台積電第四季獲利估將下滑逾23%，但分析師看好因需求反彈，該全球晶圓代工龍頭今年可望加速成長。

去年第四季獲利衰退，也反映出台積電在2022年的強勁表現，當時該公司仍然受惠於需求在疫後的報復性反彈。

根據LSEG SmartEstimate對20名分析師所做調查，台積電去年10 月至12月期間淨利估計為新台幣2,264億元（約72.1億美元），為連續第三季下滑。2022年同期淨利為新台幣2,959億元。

台積電上周公布去年第四季營收季增14%、年減0.01%，為6,255 億元（約201億美元），創下歷史次高記錄。受產業庫存去化影響，全年營收下滑4.5%，為2兆1617億元。

全球半導體需求在2022年下半年開始減弱，但分析師表示，智慧手機和電腦製造商的庫存正在減少，補貨需求可望回升。

當台積電在本周四發布獲利成績和召開法說會時，其今年前景料將成為焦點所在。

富邦證券分析師表示，先前對台積電第一季前景感到擔憂，但現在他們認為蘋果的晶圓需求「短期內保持穩定」，「儘管今年第一季是傳統淡季，這是眾所皆知的事，但我們並未看到有進一步減單的情況」。

凱基證券分析師則看好台積電第一季營收將優於傳統淡季表現，且由於需求復甦，以及5G和高效能運算應用帶動矽含量（silicon content），全年以美元計的營收估將成長25%左右。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 54萬退休族今年起每月多拿560元 首次入帳時間曝光

  2. 台塑四寶為何重挫？謝金河：避開中國殺戮

  3. 工具機業 不願再幫政策背書

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。