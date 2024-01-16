美媒：波音向大陸交付737 MAX系列飛機計畫再次被推遲

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據觀察者網綜合《華爾街日報》、路透15日報導，近日美國阿拉斯加航空公司一架737 MAX 9型客機在高空飛行時艙門掉落事故，再次給剛有點起色的波音對華交付蒙上陰影。報導援引知情人士消息稱，波音恢復對華交付737 MAX系列飛機再度面臨延遲，中方計畫在接收過程中對飛機進行額外安全檢查，此舉為交付時間增添了不確定性。

報導提到，目前仍約有85架波音737飛機等待向中國交付。2019年兩起致命空難震撼全球，出於對737 MAX機型安全問題的擔憂，中國這一波音的關鍵市場對其關閉了大門。去年年底，波音才剛剛被曝獲得中國航空監管機構的一項關鍵批准，距離恢復對華交付737 MAX系列飛機「又近了一步」，如今又被「打回原形」。

報導稱，有消息人士透露，波音公司最初計畫在去年12月向中國南方航空公司交付一架737 MAX系列飛機，但後來推遲到今年1月。《華爾街日報》稱，由於這些飛機已經在波音公司的庫存中存放多年，所以必須經過中國航空公司的檢查。

這名消息人士稱，去年12月，南方航空的一些機組人員前往西雅圖，對停飛後即將交付的首架737 MAX 8飛機進行測試，並準備將其飛回中國，中方進行檢查所需的時間比早先預計的要長。

而就在這個節骨眼上，發生「高空艙門掉落事件」。據其所說，南方航空計畫對交付的飛機進行額外安全檢查。目前還無法確定額外檢查可能需要多長時間，但這給交付時間增添了不確定性。

報導還提到，雖然在中國執飛的波音飛機沒有涉事的737 MAX 9型，正在運營的737 MAX 8型也沒有裝有涉事艙門，不過中國航空監管機構正在指示國內航司對旗下波音737 MAX系列飛機進行預防性安全檢查。

與此同時，當地時間週一，波音公司向員工發送了一份備忘錄，稱正在對其737生產線進行額外檢查，並派遣更多員工檢查艙門及其供應商美國勢必銳航空系統公司（Spirit AeroSystems）的其他工作。

路透早前報導稱，中方官員正密切關注「高空艙門掉落事件」的最新進展。《華爾街日報》援引知情人士消息稱，中方正在等待美國對這起事故更為清晰的調查結果，因此暫未採取進一步的實質性行動。

報導稱，多年來，波音公司一直在努力恢復中國監管機構和客戶對其飛機的信心，這次推遲將會是波音在中國市場遭遇的「又一打擊」。

因於2018年和2019年先後在印尼、衣索比亞發生兩次空難並造成346人遇難，737 MAX型客機在美國聯邦航空管理局（FAA）的要求下於2019年3月中止運行。同年中國暫停了大部分波音飛機的訂單和交付，中國民航局也成為全球首個宣佈停飛737MAX的民航監管機構。

路透社2020年1月就曾報導，737 MAX停飛影響了波音2019年的整體表現，其與競爭對手空客在飛機交付量方面的排名發生逆轉。2022年7月，中國三大航空集團（南航、國航、東航）「一口氣」訂購292架空客飛機後一事，對波音公司造成巨大衝擊。

此後，波音一直致力於推動737MAX復飛，並且重啓該系列尚未對華交付的積壓訂單。

根據波音公司最新財務報告，截至去年9月份，仍有約85架波音737飛機等待向中國交付。此後不久，首席執行官戴維·卡爾霍恩（David Calhoun）還表示，波音公司正在與中國客戶密切合作，商討恢復交付的時機。

報導稱，對波音公司來說，恢復交付不僅是波音與中國關係的重大突破，也將是一次「經濟勝利」。最重要的是，恢復交付還是波音重振在華業務的關鍵一步。波音此前預計，到2042年，中國航空公司將需要8560架新的商用飛機，中國市場將佔全球飛機需求的五分之一。

去年年底，航空業媒體《氣流》雜誌（The Air Current）曾爆料稱，美國波音公司已經獲得了中國航空監管機構的一項關鍵批准。這意味著，在暫停交付四年多後，波音公司距離恢復對華交付737 MAX系列飛機「又近了一步」。

2天後，波音和吉祥航空接連證實，2019年來首架波音787夢想飛機完成交付。波音方面稱，此舉有望加速結束中國對波音737MAX交付的凍結。