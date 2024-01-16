3200坪大花海重現古亭河濱 瞭望台一覽展區全貌！

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

古亭河濱花海一直是北市賞花的必訪景點，今年還增加了許多裝置藝術，包括大型的船型瞭望台和多達49個稻草捆，都讓拍照更有特色；台北市水利處指出，今年除了營造約3200坪的花海，更首度設置眺望台，讓民眾除了近距離接近外，也能夠一覽花海全貌，預計古亭花海賞花期將一路持續到今年2月下旬，期待大家來留下美照。

水利處表示，去年美翻了的燈海也再度登場，設置在花叢間的球燈，有如花朵的聚光燈，讓各色草花更添艷色，加上串串燈光點綴的帳篷，都也讓花海洋溢著另一種夢幻氛圍。

水利處指出，除了民眾熟悉的矮牽牛、粉萼鼠尾草、醉蝶花外，還有農民休耕時常種的綠肥作物大波斯及黃波斯菊，並加入可食性香草小油菊、芳香萬壽菊於花海區中，除了點綴外亦可作為環境教育用，而成串小花的寶石鼠尾草、柳葉天使花，不僅帶來視覺饗宴，還能寓教於樂。

河管科指出，今年古亭河濱營造鄉村原野風，現場設置數49個稻草捆，還有數座野餐桌椅和休憩帳篷，打造花田間的野餐盛宴；野餐座椅上設置串燈，彷彿在點點星光下野餐、賞花，充滿著浪漫氣息；船型眺望台可供民眾遠眺花海，也是絕佳的拍照打卡點， 白色的船身搭配五顏六色的花朵，有如在花海間「乘風破浪」。

古亭河濱公園距捷運站及公館商圈步行約10分鐘即可抵達，大家不妨安排個假日，到河濱賞花、賞燈景，再順道逛逛公館商圈、品嘗在地美食，追風、賞景、享美食，一次滿足視覺與味覺的感受，輕鬆愜意渡過周末假日。