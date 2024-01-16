全球豪華遊艇排名台灣退至最五 東哥接單年減逾50％

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全球雖然陷入通膨產生的利率高漲、以及俄烏戰爭未見終點等地緣政治風險，不過，2024年全球超過80呎的豪華遊艇訂單，只有些微小跌1.85％，但，台灣的排名卻從2023年全球第四名，退步到第五名，遭土耳其取代，我國的「遊艇製造王」東哥遊艇（8478）2023年接單艘次73艘、長度2,382公尺，更是分別年減58.90％和57.35％，從全球排名第三名直落到第十名，令人關注。

遊艇產業人士16日表示，根據Boat International最新的2024年各國80呎以上豪華訂單總長度排名顯示，義大利蟬連冠軍，土耳其、荷蘭、以及英國分居二、三、四名，我國從2023年的排名第四名，退步一名，掉到第五名。

業界說，國際上雖然陷入通膨導致的利率高漲，也有俄烏戰爭、以巴衝突，加上大陸經濟疲軟，經濟成長下滑，使得全球豪華遊艇的訂單些微下滑，排名前20名的全球遊艇公司80呎以上遊艇的接單總長度仍達26,817公尺，只比2023年的27,322公尺，減了505公尺，減幅只有1.85％。

此一跡象顯示全球富豪並未因利率高漲被嚇跑，雖然不像新冠疫情期間的「搶艇」熱潮，但，全球豪華遊艇的市場需求仍然強勁，只是稍為降溫而已，業界說，由於過去3年交給買方的遊艇有回流到市場銷售的狀況，因此，對於全新遊艇價格是否會有降價壓力，值得觀察。

以個別公司來看，台灣只有2家公司擠進全球前20名的排行榜，一是生產自有品牌Ocean Alexander的東哥遊艇，此次排名從排名第三名一口氣掉到第十名，生產Horizon的嘉鴻遊艇則從第11名退步至第14名。

至於80呎以上的接單艘次、以及總長度，東哥遊艇則暴跌超過50％，東哥接單艘次從2023年的73艘掉到只剩30艘，減少43艘，減幅達58.90％，接單總長度則從2,382公尺減至只剩1,016公尺，減少1,366公尺，減幅達57.35％，相當讓業界震撼。

相對於嘉鴻遊艇接單總長度從825公尺，減至775公尺，接單艘次從29艘降至27艘，二者減少的幅度相當懸殊，嘉鴻的減幅分別只有6.06％和6.90％。

東哥遊艇16日指出，2024年在手訂單的統計數字，掉了這麼多，主要是因為Boat International這家雜誌改變調查和統計方式，要求看到買賣合約，但，東哥基於客戶資料的保密，因此，有些就沒有提供，自然就未被列入接單總長度的計算。