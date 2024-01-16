《產業》台塑新智能、漢翔簽MOU 力拱國產儲能打世界盃

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【時報記者王逸芯台北報導】台塑新智能今(16)日宣布，與漢翔(2634)簽訂合作備忘錄，宣布將透過台塑新智能之磷酸鋰鐵電芯在地生產實力、技術與地緣優勢，以及漢翔多年來累積的大型統包工程能量，緊密結合雙方專業與資源，共同開發具有競爭力的國產化儲能系統解決方案，並籌劃發展性、前瞻性策略框架，帶領台灣業界進軍全球儲能市場。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，在全球減碳趨勢浪潮下，電動車及儲能產業發展需求與日俱增，其中最關鍵核心資源就是電池技術及其生產量能，因此台塑新智能成立以來即致力於推動國產化電池產業鏈，提前佈局台灣新能源產業優勢。台塑新智能位於彰濱工業區2.1 GWh電芯廠將於今年七月正式生產，未來提供的電芯不僅符合多元車用規格，更是全台灣唯一可應用於儲能系統的國產電芯，具有強大競爭力，如今與漢翔策略合作將更有利於共同打進儲能世界盃。

漢翔董事長胡開宏表示，漢翔響應國家政策，看好未來能源減碳綠色商機，自建三座儲能示範案場持續貢獻穩定營收，此外在台電通霄電廠、中油永安及梧棲電廠建置統包工程，已成功打出口碑及能見度。漢翔延續航太電控技術及大型電廠統包工程能量，布局自有能源管理系統(EMS)、電池管理系統(BMS)核心技術，並以全方位能源統包公司為定位，積極開拓藍海市場。

台塑新智能總經理劉慧啟說明，根據此次備忘錄，雙方目標一致要以國產化儲能系統開拓全球市場，因此將採用台塑新智能之電芯、模組、電池櫃，並建置儲能驗證平台以銜接雙方技術，包括機櫃設計、消防安全及各項軟硬體建置，以客觀、可靠方式證明產品之卓越品質且符合法規認證，未來雙方也會進一步擬定國內外共同行銷策略，擴大彼此在儲能市場的佔有率及影響力，開創雙贏局面。

台塑新智能致力於深化台灣儲能產業，除了發展國產磷酸鋰鐵電芯以外，還自行開發電池管理系統、具備規模化電池模組生產能力、提供完整技術資源，從上游、中游到下游建立長期且穩固的產業鏈，讓儲能系統成為台灣再生能源及節能減碳的最大後盾。