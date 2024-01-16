17日起 金門小三通港埠及高雄國際機場入境處定點定時提供快篩試劑

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疾病管制署16日表示，因應近期全球新冠疫情處於高點，且農曆春節將至，為保障民眾健康，自17日起，於金門小三通港埠（水頭碼頭）每日上午9時30分至晚間6時30分，以及於高雄國際機場每日上午8時至晚間10時30分，於入境處定點定時提供COVID-19家用快篩試劑予入境旅客自由領取，每人1盒，預計至少執行至2月底，再視疫情狀況於連假後決定是否延長。

疾管署說明，自今年1月3日起於桃園國際機場提供COVID-19家用快篩試劑予入出境旅客自由領取，截至今年1月15日，旅客領取試劑數量已達30.1萬人次，民眾接受度高，領取狀況踴躍，考量國際疫情升溫及評估機場港埠檢疫量能許可，增加上開二處地點提供入境旅客領取COVID-19家用快篩試劑。

疾管署統計，自去年11月26日起實施中港澳入境有症狀旅客「定點監測、鼓勵採檢」措施，截至1月14日已採檢386人，其中273人為陽性，檢出陽性仍以流感（67.4％）及新冠（16.1％）為主，呼籲民眾出國前儘早接種新冠XBB疫苗，在當地務必勤洗手、戴口罩，注意個人衛生，出現呼吸道症狀應儘速就醫，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。