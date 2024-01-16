選後行情成空 塑化遭空襲 面板、神盾殺出活路

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紅海危機高漲、總統大選後兩岸關係緊俏，加上聯準會官員放鷹，帶動美元指數大舉反彈，非美貨幣貶成一團，外資大逃殺提款走人，台股選後行情成空，台北交易市場今（16日）上演股匯雙殺，新台幣盤中下殺近兩角，台股也一度大跌逾200點，多空在17,400點關卡較勁。大盤終場上跌199.95點，跌幅1.14％，收報17,346.87點，成交量3,082.08億元。

在外資提款下，台積電等主要權值股領跌，電子、金融、傳產綠油油，中小型股及題材股各自表現，電子股中以AI、IP、面板等表現相對突出，而塑化、油電、航運等。

台積電將於18日舉行法說，外資也相應調升今年全年EPS預期，但大摩卻指出台積電全年毛利率恐下探52％，意味看壞公司毛利率53％的長期目標，台積電開盤跳空走跌，終場下跌逾1%，失守5日線、月線兩條短期均線。

其他權值股表現同樣慘淡，聯發科下跌2.93％，跌掉27元，失守900元關卡，若以去年12月28日波段新高價位1,040計算，迄今已跌了近14％，並與千金股的距離越走越遠。

IP併購大利多，神盾、智原分別公布買進矽智財相關公司，推升16日股價上漲動能，智原上漲4.37％，神盾更是開盤跳空一字漲停，創下29個月新高，泛神盾集團迅杰也強勢亮燈漲停，安格漲幅也有2.78％。

而總統大選的結果令原已緊張的兩岸關係再蒙上一層更深的陰影，市場擔憂中國恐取消第二波ECFA早收清單關稅減讓，石化產業恐將首當其衝，台塑四寶成為今日殺盤重心，台化、台塑化跌幅逾4％，台塑、南亞跌幅也超過2.5％，其中，台化終場以最低57元作收，跌破2020年疫情時盤中創下的最低點58.5元，台塑、台塑化也出現破底走勢，股價向2020年低點靠攏，台塑化並失守75元價位。此外，油電股台汽電、全國也分別下跌1.62％、2.04％。

蘋果在大陸啟動降價促銷，部分法人看好將有助帶動在陸農曆年節消費業績，並降低淡季對供應鏈的衝擊，台系概念股玉晶光、華通、台光電、穩懋等均向上表態，其中華通上漲2.36％漲勢相對亮眼。

金融族群也殺聲隆隆，金融指數下跌1.35％，開發金、合庫金、華南金、台新金、新光金、元大金、玉山金、永豐金、上海商銀跌幅均超過1.5％。

面板類股不甩逆風，近五日遭外資甩賣近3萬張的群創殺出重圍，盤中放量衝漲，終場大漲6.14％，成交量超過20萬張冠居台股，友達、彩晶也同步走揚。

航運股也遭空方狙擊，航空雙雄、貨櫃雙雄、散裝航運等族群類股全線下殺，其中裕民、中航、長榮跌幅均超過3％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計迅杰、海華、安碁、安可共18檔漲停，表現搶眼。

類股表現方面電通類股、光電類股表現亮眼，漲幅分別為1.99％、0.37％，油電類股、塑膠類股表現疲軟，下挫4％、3.01％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾5％共10檔，其中4檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為迅杰（6243）、海華（3694）、尖點（8021）、恩德（1528）、正達（3149）、富世達（6805）、群創（3481）、文曄（3036）、偉聯（9912）、慧友（5484）。

上市跌幅逾4.9％共10檔，1檔亮燈跌停，收盤跌幅前十名依序為一詮（2486）、隴華（2424）、訊芯-KY（6451）、旭暉應材（6698）、鼎固-KY（2923）、現觀科（6906）、五鼎（1733）、國賓（2704）、巨鎧精密-創（2254）、美德醫療-DR（9103）。

上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、元大高股息（0056）、芯鼎（6695）、陽明（2609）、一詮（2486）、華泰（2329）、宏碁（2353）、開發金（2883）、新光金（2888）、中信金（2891）。

上櫃漲幅逾9％共14檔，14檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為安可（3615）、安鈦克（6276）、安碁（6174）、業強（6124）、易發（6425）、安克（4188）、順藥（6535）、鼎天（3306）、寶德（3349）、淳紳（4529）。

上櫃跌幅逾4％共11檔，1檔跌停股，收盤跌幅前十名依序為訊達（6140）、亞矽（6113）、安瑞-KY（3664）、天揚（5345）、上揚（6222）、鈺創（5351）、欣新網（2949）、雷笛克光學（5230）、京晨科（6419）、夠麻吉（8472）。

上櫃成交量前10名個股依序為擎亞電子（8096）、安格（6684）、榮群（8034）、鈺創（5351）、廣寰科（3287）、新復興（4909）、振發（5426）、旺玖（6233）、富晶通（3623）、訊達（6140）。