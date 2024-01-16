《科技》睽違13年一哥換人做 蘋果撂倒三星登2023智慧機霸主

【時報記者王逸芯台北報導】根據IDC最新全球手機季度追蹤報告的初步數據統計，上一次有三星之外的品牌拿下全球智慧型手機市場榜首是2010年，而2023年則是蘋果。蘋果首次登頂，並且市佔率創歷史新高。總體而言，全球智慧型手機市場仍面臨挑戰，但復甦動能正在迅速發展。2023年全球智慧型手機市場出貨量年減3.2%、至11.7億台。此十年來最低年度銷量主要受年初總體經濟挑戰和庫存增加的影響，但下半年的成長鞏固了2024年的預期復甦。2023年第四季年成長8.5%，出貨量3.261億部，高於7.3%的預期成長。

IDC全球研究總監Nabila Popal表示，雖然我們看到傳音和小米等低階Android廠商在2023年下半年因新興市場的快速成長而出現強勁成長，但最大的贏家顯然是蘋果。儘管蘋果在其最大的市場中國面臨著越來越多的監管挑戰和來自華為的新競爭，他們仍然成為不僅是前三名中唯一一家每年呈現正成長的企業，而且還首次奪得年度第一的位置。蘋果的持續成功和韌性在很大程度上歸功於高階手機的成長趨勢，在積極的以舊換新優惠和無息融資計劃的推動下，高階手機目前佔據了超過20%的市占率。

IDC全球行動和消費設備集團研究副總裁Ryan Reith表示，市場排名的整體轉變進一步凸顯了智慧型手機市場內競爭的激烈程度。蘋果無疑是三星排名下降的原因之一，但整個Android領域本身正在多元化。華為捲土重來，並在大陸迅速取得進展，OnePlus、榮耀、Google等品牌都在低階市場推出了極具競爭力的設備，摺疊型智慧機和關於手機上的人工智慧功能的討論也越來越多，總體而言，智慧型手機領域將迎來一個非常有趣的時代。