《電週邊》精強參加ISE 2024 展示智慧零售和工業運算解決方案

【時報記者任珮云台北報導】精英(2331)旗下精強科技(ECSIPC)宣布參加今年於西班牙舉行的ISE 2024（Integrated Systems Europe），展示其最新的智慧零售與工業運算解決方案。展出新品包括ADLN-I3和H610H7-IM1等工業主機板以及LIVA X3A和LIVA P500 H610兩款新一代的LIVA迷你電腦，能廣泛應用於數位看板、智慧自動販賣機、資訊亭、工廠自動化設備和AOI自動光學檢測領域。

LIVA X3A迷你電腦專為智慧零售業及各行業的數位看板應用而設計，這套軟硬整合的數位看板解決方案，已預載Android作業系統，簡單開機即可使用，透過精強科技的內容管理軟體，客戶可輕鬆進行廣告內容的管理與排程，提供多達4個高畫質影像螢幕輸出，可展示四拼接的影像輸出、一異顯三同顯、兩異顯兩同顯等多種拼接應用，提供最大的靈活性，可涵蓋零售市場多元的應用場域，輕鬆規劃和推送大量內容，以生動、高解析度的視覺效果進行宣傳和廣告，更可將影像內容設定為24/7連續播放，符合需長時間運作超高解析數位廣告看板與多屏拼接的商業應用客戶需求。

LIVA P500 H610準系統電腦搭載高性能的Intel 12/13代酷睿處理器，最高可支援Core i9處理器（高達65W TDP），可實現高效可靠的工廠自動化、AOI和運輸管理應用（例如：鐵路/電車）。支援大容量記憶體和儲存容量選項，內建PCI-E x16擴充槽，可自行升級繪圖卡、邊緣處理加速器或其他擴充卡，可滿足例如視覺處理或 AI等多元應用的需求。三個M.2插槽（M、E 和 B 鍵）分別可用於儲存、Wi-Fi/BT和LTE/5G，為廣泛的場域部署要求提供高效能平台。六個USB連接埠以及RS232/422/485可方便連接多元的周邊設備，並支援三螢幕獨立顯示輸出，高速、低耗電的12V/19V LVDS介面，隨附標準VESA懸掛套件，可直接壁掛或安裝於螢幕後方，克服安裝空間的限制。