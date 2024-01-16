《苗栗玩透透》旅遊專刊出刊 男星獲邀任最佳代言人

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苗栗縣政府16日在第一辦公大樓大廳舉辦《2024苗栗玩透透》旅遊主題專刊出刊記者會，這次專刊邀請知名藝人胡宇威擔任代言人，胡宇威也特別出席活動，與縣長鍾東錦等人聯袂為新版的《苗栗玩透透》專刊揭幕亮相。另，《苗栗玩透透》專刊1月18日起，在台鐵局竹南站、苗栗站及台灣高鐵苗栗站等3處旅遊服務中心，提供民眾免費索取，各站限量200本。

今年《苗栗玩透透》專刊邀請全方位藝人胡宇威擔任代言人，專刊中的〈王牌大玩咖〉單元，胡宇威偕同苗栗觀光吉祥物「貓裏喵」親身走訪山城美景及海線風光，為讀者介紹苗栗景點與美食。

身為苗栗縣大家長，鍾東錦也在專刊中的〈縣長輕旅行〉單元亮相，透過回到自己故鄉南庄一日遊的輕鬆旅程，邀請讀者前來體驗家鄉的山水景致與人文風情。

今天由鍾東錦、縣議員余文忠、楊明燁、鄭碧玉、孫素娥、林寶珠、陳志宇、許櫻萍、徐筱菁、陳碧華、造橋鄉長徐連斌、大湖鄉長黃惠琴等人，與胡宇威共同為大家展示《苗栗玩透透》專刊，胡宇威也在現場學一句「歡迎來苗栗遊玩」的客家話，邀請民眾到苗栗旅遊。

鍾東錦說，旅遊要有故事跟明星，所以這次特別邀請胡宇威為苗栗加持，而且粉絲會因為自己喜歡的明星，實際走訪苗栗景點，為苗栗觀光帶來挹注。希望國內外旅客來苗栗旅遊，體驗好山、好水、好人情，苗栗明德水庫有湖光山色、也有三義慢城、泰安溫泉、後龍好望角，都非常值得一遊，未來他也會持續以農業科技觀光三大主軸來發展苗栗。

文觀局長林彥甫表示，本期《苗栗玩透透》旅遊專刊全書共計180頁，內容除了胡宇威與鍾縣長的帶路玩篇章之外，另規畫以呈現相片為主的〈美景導航〉單元，完整收錄苗栗全年度的季節美景，山光水色四季變換、花卉草木輪番爭豔，喜歡追逐美景拍照的朋友絕對不能錯過。

而在〈苗栗愛旅行〉單元更巡迴介紹全縣18鄉鎮市的特色風光、好玩景點、美食特產、打卡熱點等，題材包羅萬象，有知性內涵也有體驗趣味，不分男女老少都有適合自己的好去處，專刊是這到苗栗「全縣玩透透」、「全年玩透透」的最佳旅遊指南。

此外，胡宇威更應邀為苗栗觀光旅遊拍攝宣傳影片，這支影片也在今日記者會上首度曝光，後續將上傳至YouTube等平台播映。現場也有不少粉絲不惜前晚投宿苗栗，只為今天一睹胡宇威風采，為慰勉大家前來，鍾東錦也準備小禮物給現場粉絲。

最新版的《2024苗栗玩透透》旅遊專刊將在1月18日上午9時起開始發送，民眾可至台鐵局竹南站、苗栗站及台灣高鐵苗栗站等3處旅遊服務中心，各站限量200本，依照指示在Facebook「苗栗玩透透」粉絲專頁按讚及追蹤即可免費索取，每人限索取1本、數量有限送完為止。

為了響應國際環保趨勢與無紙化潮流，不克前往親取的朋友，也可以透過「苗栗文化觀光旅遊網」下載電子書版本檔案，只要您進入網站就可在首頁下方看到下載連結，歡迎大家踴躍利用。