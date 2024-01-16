民航局長交接 第2位女性局長何淑萍今上任

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交通部民用航空局新舊任局長今日交接，即將陞任交通部常務次長的前局長林國顯近7年半的任期，是民航局史上第3長，也是30多年來任期最久。新任局長何淑萍則是該局第2位女性局長，上任後提出6大努力目標，除強化飛安，也希望能更積極的參與國際民航組織。

民航局新舊任局長在交通部政務次長陳彥伯監交下完成，陳讚許林國顯穩健地帶領民航局順利渡過復興、遠東2家民航業者停航、華航機師與長榮空服員2次罷工，並在疫情衝擊下，引領航空業走過最艱困的3年，並迎來復甦。

陳彥伯指出，林國顯為人謙和、身段柔軟，讓民航局推動無人機管理機制修法、增補航管人力等艱困工作，都能順利完成；在兼任桃園國際機場董事長期間，也是靠著他的溝通長才，讓多次流標的第3航廈建設終於順利發包。

陳彥伯也推崇何淑萍歷練完整、豐富，且熟稔法規，從早年的911事件、SARS疫情、金融海嘯，到近年於新冠肺炎疫情期間擔任交通部防疫總窗口，她都能沉著應對。期許未來民航局在她帶領下，能以積極創新的思維，持續加強飛航安全，為航空業再創佳績。

林國顯向所有航空業從業人員致謝，台灣是海島國家，沒有航空，物資進出口、經濟成長都會遭遇困難，而這一切，都仰賴高度專業的民航從業人員。

何淑萍則長官對她的肯定與信任，將繼續和民航局同仁一起努力。她也提出強化整體飛安，鞏固航空發展；提升場站營運韌性、維護基礎設施安全；構建國際綿密航網，掌握空運復甦契機；完善無人機管理機制，建立多元空域安全；促進航空業永續發展、達到淨零排放目標；積極參與國際民航組織、共同守護飛安及產業發展等6大努力目標。

民航局指出，林國顯於2016年8月22日接任民航局長，任期將近7年5個月，是民航局歷來任期第3久的局長，也是民航局長改由常任文官擔任後，30年來任期最久的局長。何淑萍是交通部路政、航政、郵電3大業務司中，首位女性司長，也是繼沈啟之後，民航局歷任20位局長中，第2位女性局長。