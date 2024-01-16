交易量連4年突破3億口 期交所持續創新商品制度

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臺灣期貨市場112年交易量達3億2,464萬4,847口，日均量達135萬8,347口，交易量連續4年突破3億口。由於臺股現貨市場全年度呈現上漲走勢，交易人利用期貨市場避險需求減少，導致期貨市場交易量減少，較111年3億8,446萬8,497口減少5,982萬3,650口，減少15.6％。不過整體法人參與仍與111年相當，達51.89％。112年臺灣期貨市場四大主力商品依序分別為：臺指選擇權、小型臺指期貨、個股期貨及臺股期貨。其中以個股期貨表現持穩，日均量218,521口；其他3項商品日均量分別是：臺指選擇權日均量737,544口、小型臺指期貨日均量247,484口、臺股期貨日均量138,628口。

期交所於開業屆滿 25 周年之際，推出「TAIFEX Cares」企業識別標語，代表期交所秉持「關心」、「用心」及「愛心」核心精神，除持續努力耕耘本業外，也善盡企業社會責任，支持社會公益事業，致力永續發展，與國內外合作夥伴攜手打造更加開放、高效、穩定的金融環境。

回顧112年期交所推動重要業務概略如下：

一、推出新商品完整美股指數商品線

期交所繼道瓊、標普500及那斯達克100等美股期貨推出之後，再次與芝加哥商業交易所(CME)及那斯達克交易所(Nasdaq)合作，於112年12月18日推出美國費城半導體期貨，成為美國境外唯一同時掛牌美國4檔主要指數期貨之交易所。另為提供交易人自訂到期日以因應各項財經事件之需求，期交所完成客製化契約交易平台建置，提供商品規格客製化服務，並將於113年推出客製化商品供市場參與者交易。

二、全商品適用動態價格穩定措施

為保護期貨交易人，強化期貨市場價格穩定功能，期交所自107年起分階段建置動態價格穩定措施，以防範錯誤交易、胖手指或盤中流動性瞬間失衡等事件，減緩價格瞬間異常波動風險。112年將黃金選擇權及個股選擇權納入後，已完成最後一塊拼圖，成為亞洲第一個全部商品皆適用動態價格穩定措施之主要期貨交易所。

三、持續完善強化衍生性商品市場風險管理

期交所112年新增新臺幣NDF及客戶集中結算服務，非會員金融機構亦能參與集中結算。112年已開辦18家會員及已申請或簽約之11家結算會員及客戶，新臺幣IRS結算總額逾5900億元。另期交所除111年取得歐盟ESMA認可為第三國合格結算機構(TC-CCP)，112年亦獲得日本金融廳之新臺幣IRS結算機構認可、美國CFTC展延監管豁免及英國財政部延長過渡性規範，降低業者資本計提成本及擴大市場參與度。

夜盤已成國人於台股收盤時段交易或避險的重要管道，為強健我國期貨市場全天候風控機制，期交所偕同期貨業者於112年實施壓力測試預警、風險警示服務及帳戶風險資訊優化等三項強化夜盤風控措施。協助交易人因應國際金融行情，充分掌握帳戶權益數及風險狀況。

四、拓展交易系統功能，提供交易人便利服務

期交所112年建置期貨自營商斷線後刪單機制，拓展動態價格穩定措施適用商品及費城半導體期貨與客製化商品交易平台系統建置。另配合政府零信任網路推動進程，完成示範系統導入「身分識別」機制。另為提升交易人服務效率及數位化體驗，設置「期貨智慧資訊商店」E-Data Shop一站式服務，供交易人隨時隨地利用多元支付方式線上申購交易歷史資料。

五、積極引資加強國際交流合作機會

期交所112年積極引資，偕同期貨商赴香港、新加坡及韓國等地拜訪外資機構，行銷我國市場及商品。另赴倫敦、芝加哥及新加坡參加期貨業國際會議及展覽，以及積極參與各項國際會議擔任與談人及與交易所、國際機構及外資對話，尋求合作機會，提升臺灣期貨市場知名度及能見度。

六、積極推動落實ESG永續發展

期交所112年建置期貨市場ESG資訊平台，整合股票期貨標的相關ESG指標及揭露期貨商ESG資訊。另亦積極推動期貨商落實主管機關「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，與期貨公會共同舉辦宣導座談會，每季追蹤輔導業者執行進度，並增修訂相關規定俾利業者遵循，促進期貨市場健全發展。

期交所積極響應主管機關綠色金融行動方案，導入ISO14064-1溫室氣體盤查管理系統及推動節能減碳落實「淨零綠生活」，並鼓勵期貨商以數位化方式辦理業務，減少資源浪費及用紙量，推動淨零排放。112年期交所獲得天下雜誌之「天下永續公民獎」，展現期交所永續發展決心，深化環保永續理念。

期交所因應聯合國2030永續發展目標(SDGs)，112年落實多項目標，具體作為包含「金融有愛-食(實)物銀行」聯合物資捐助、落實場域能源節約提升綠電使用率、偕同身障朋友清理海洋廢棄物守護海洋資源、協助培育手作步道師攜手守護山林及邀請供應商簽署符合永續政策聲明文件等。另響應金融機構回饋社會政策，挹注偏鄉藝文活動，弭平城鄉文化差距，創造優質文化環境，112年亦獲頒文化部「第16屆文馨獎」。

七、積極防範金融投資詐騙及多元推廣期貨教育

為積極防範詐騙，期交所主動蒐集通報投資詐騙廣告，發現或民眾檢舉期貨詐騙案件則函送檢調單位偵辦，拍攝反詐騙宣導短片及精進改版「期貨反詐騙宣導專區」並廣為宣導，與周邊單位共同辦理「防範金融投資詐騙系列宣導活動」及透過電視媒體播放打擊詐騙宣導短片，讓民眾瞭解金融詐騙手法及強化防範詐騙風險意識。另期交所也持續辦理多元族群宣導，包括各類理財宣導課程、大專院校模擬交易競賽、大專院校產學合作、論文徵集活動、校園講堂與徵才活動等。

展望113年，期交所將持續推動重要相關業務。包括：

一、商品面

(一)客製化期貨及選擇權：首先將於1月先推出客製化小型臺指期貨，交易人可彈性選擇到期日以因應市場波動變化；第二階段則規劃推出客製化臺指選擇權，交易人可自訂到期日及履約價格，以與投資組合部位密切搭配控風險。

(二)微型商品：考量全球主要交易所皆有微型契約，滿足小額交易需求，期交所亦將就現有商品評估推出微型契約，讓交易人建構更多元投資組合，精確規避現貨市場風險。

二、制度面

(一)交易制度：

1.台積電期貨納入夜盤交易：規劃將以國內股票為標的之個股期貨納入夜盤交易，並優先在1月將台積電期貨及小型台積電期貨納入夜盤交易，以吸引外資參與，強化我國資本市場競爭力。未來將再適時增加夜盤股票類商品標的，及研議納入ETF選擇權與個股選擇權之可行性。

2.提供期貨市場大數據平台：規劃113年建置期貨市場大數據平台，揭露期貨市場交易樣貌，包括提供交易人簡單易懂、方便運用之期貨市場指標，以及分析期貨市場交易人行為，提供夜盤數據分析，多面向解構夜盤交易。

(二)結算制度：

1.優化店頭集中結算機制：期交所將持續完善新臺幣IRS實施應集中結算要件，及爭取美、英、加國之永久QCCP認可及優化結算服務。另為提升業者資金使用效率，研議開放美國公債和國際版債券抵繳保證金，並規劃提供開放式網站之保證金模擬試算服務。

2.提供交易人多種風險資訊：鑒於期貨及選擇權投資組合風險複雜性，規劃建置交易人風險偵測平台，提供專業風控軟體功能；另為深化交易人流動性風險意識，規劃增加買賣價差寬度、反向沖銷可能成本及市場買賣單量等流動性指標資訊，有助交易人訂定適當風險管理策略。

三、資訊安全

期交所除持續拓展交易系統功能，優化交易系統架構，提升系統運作效能外，資安方面亦規劃進行示範系統導入「設備識別」機制及評估導入「信任推斷」機制，提升期貨市場整體資安防護韌性。另就期貨公會資通安全自律規範相關重點，修正納入「建立期貨商資通安全檢查機制」及「期貨商內部控制制度標準規範」，以持續強化期貨商資通安全作業之輔導及查核，提升期貨市場整體資安防護能量。

四、海外引資

期交所將持續赴新加坡、香港及美國等地海外引資、參展及舉辦說明會，積極開發具潛力外資，深化外資服務，另規劃赴杜拜等新興外資市場，辦理引資；期交所也將持續參加各項國際會議，並持續辦理FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會。

五、ESG

期交所將持續響應聯合國2030永續發展目標（SDGs），積極投入環境保護（E）、社會責任（S）及公司治理（G）等永續發展領域，承擔世界公民責任，深化社會參與行動，以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，善盡企業公民責任，落實永續發展精神，朝向2050 淨零轉型大步邁進。

展望未來，期交所將持續研發及改革商品及制度，打造具有高效率、低成本且公平、公正、公開交易環境，吸引各類交易人參與臺灣期貨市場交易，亦將秉持社會永續、企業永續之原則，善盡企業社會責任。期望臺灣期貨市場113年再創佳績，臺灣資本市場共榮發展！