東海攜手台中市府推動愛因斯坦AI下鄉 20位大學生陪小朋友過寒假

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東海大學攜手台中市政府推動「東海愛因斯坦-愛飛揚AI下鄉計畫」，全面啟動偏鄉AI教育列車。首屆愛因斯坦AI計畫在台中市和平區和平國小展開，東海張國恩校長與台中數位治理局林谷隆局長共同表示，未來將打造AI PC教室培育更多AI數位人才，並全面推動愛因斯坦AI計畫，以降低數位落差。

為了幫助偏鄉孩子迎接AI科技時代，東海大學攜手台中市政府、和平國小正式推出數位偏鄉AI課程，讓教授與大學生們以「大手牽小手」的方式，在數位與科普課程中陪伴孩童度過美好的寒暑。首班列車今（16）日正式駛入臺中市和平區和平國小，包括東海校長張國恩、東海婦女會會長羅蕙蓮、東海學務處處長龍鳳娣、東海公事處處長黃兆璽、東海領培中心主任顏楨祐、東海數創所教授周忠信、台中數位治理局局長林谷隆、和平國小校長陳恩澤、台中市議員吳振嘉（山城地區議員）、台中市議員古秀英（原住民籍）、市政顧問、和平區調解委員會主席鄒盛達，以及台中市數位局創新服務科科長林高宸等人出席活動啟動儀式。

東海校長張國恩表示，東海近年推動AI數位教育頗有所成，為了幫助偏鄉學校的學生也能掌握AI科技的脈動，與數位治理局共同提出AI科技下鄉計畫，也獲得盧秀燕市長的支持，未來東海期能與數位治理局持續合作，建置AI PC教室，並導入教學資源，共同培育大台中地區的AI師資人才，未來也將持續與市府推動暑假的大型AI偏鄉教育。

臺中數位治理局局長林谷隆表示，數位治理局致力消除數位落差，這對偏鄉的兒童而言不僅是相當重要的一環，特別是對於偏鄉的小朋友而言更具有深遠的影響，AI是東海大學的強項，今年與東海大學攜手合作，所推出的愛因斯坦-AI下鄉計畫正是符合這樣的方向。林谷隆強調，透過這次的計畫，將為偏鄉孩童提供平等的數位機會，也讓他們享有和都市學童一樣的學習資源，林谷隆說，未來將持續推動計畫，以擴大影響範圍，讓更多偏鄉地區的孩子受益。

臺中市和平國小校長陳恩澤說，他相當感謝東海羅際鋐、周忠信、龍鳳娣、黃兆璽等教授共同規劃的AI課程與活動，看到東海大學那麼多的大學生都能犧牲寒假假期到偏鄉服務，另外還有來自台北的TCS探索未來國際教育機構派出英文老師和30位大哥哥親自教孩子英文，他相信一定可以帶給孩子最棒的寒假課程。