中古屋搶不贏投資客？房仲勸世：3種堅持害你買不到房

新建案價格屢創新高，購屋族買不起新房，紛紛將目標轉向中古屋，不過中古屋品質良莠不齊，好物件稍縱即逝，自住客想要尋得理想物件並非易事，房仲業者分析自住買家搶房失敗的原因，大多都是因為自身的「堅持」誤事。

房仲陳燕在臉書上發文表示，從業以來遇到的買家客戶百百種，大致上可以分成「投資客」、「置產族」與「一般客」3類。「投資客」買房目的就是要獲利賣出，只要價格夠便宜、有價差可賺，就能迅速決定要不要出手下斡旋，有時搶手物件，只要給他地址、資料，為了搶速度可以不看屋，憑藉著自己的經驗判斷，馬上下斡旋。另一類「置產族」則是長期持有，同時賺取租金收入與房地產升值資本財，這類族群往往瞄準好租區域與房型，看準喜歡的物件也會馬上出手。

最難買到房子的就是自住一般客，錯失理想物件的原因常常都是因為「堅持」。陳燕分享帶看案例，曾經推薦一間房子給客戶，對方非常喜歡，但堅持3天後帶長輩來看，還沒等到跟長輩約定的3天後，就被同業的客戶賀成交了。還有客戶白天看完採光後，再看晚上也滿意，卻堅持約個下雨天再來看一下才安心，來不及等到下雨天，也被同業賀成交。新冠肺炎剛開始時，人心惶惶，大家都認為房價會下跌，屋主的價格比較好談，陳燕帶買家看了一件物超所值的房子，屋主的價格其實已經低於行情，但買家想要更便宜買到，很堅持自己出的價格，同樣與房子失之交臂。

陳燕表示，自己有不只一組從新人時期就在帶看的客戶，有心買房、自備款也足夠，但推薦給他們的不錯物件往往不是被嫌樓層太高、太低，就是嫌棄座向，看了幾年下來，原本自備款夠買得起10年內坡道平面車位3房，到最後只能看20幾年屋齡的老舊電梯大樓。

陳燕指出，好房子大家都看得出來，「你喜歡，別人也會喜歡」，仲介能帶看房子，但是無法改變買家的觀念，還是要自己做功課、多學習，有正確的觀念很重要。懂得越多，對自己越有利，「你才有能力判斷，仲介對你講的這句話是真心為你好，還是畫唬爛」。最忌諱遇事就卸責他人，只會抱怨自己不懂、是被房仲騙的受害者，直言：「房地產買賣動輒上千萬，這麼大的事情你都不願意做功課，這樣算是為自己的人生負責嗎？」