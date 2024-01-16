《國際產業》不管紅海干擾 宜家持續降價

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在世界經濟論壇(WEF)即將召開年會的前夕，平價傢俱零售商宜家(IKEA)在周一表示，儘管紅海航運中斷，推高了成本，但公司仍堅持按計畫降價，而且宜家庫存充足，足以吸收任何供應鏈的衝擊。

宜家母公司Ingka集團執行長Jesper Brodin在瑞士的達沃斯市(Davos)表示：「我們的承諾是確保優先的投資能為客戶提供更低廉的價格」。

宜家從9月到11月已經投資超過10億歐元，用於宜家在市場上的降價，並計畫在2024年持續壓低價格。

葉門胡塞武裝分子聲稱，他們在聲援巴勒斯坦人，他們對紅海船隻發動的襲擊，擾亂了全球貿易，航運公司也改變航線，繞道成本更高的非洲南端好望角。

而就在消費者物價指數(CPI)開始獲得緩解之際，運輸成本的提高，引發人們對新通膨壓力的憂慮。

但是Ingka的Brodin表示，他仍然在上游的供應鏈看到明顯的通貨緊縮情形。他指出，雖然壓低產品價格可能會損害利潤，但是當消費者面臨財務壓力時，宜家往往能夠搶攻市佔率。

「今年不是我們獲利最好的一年」，Brodin說：「今年是公司試圖從微薄利潤中脫身的一年，但是我們要確保能為消費者提供支援」。

執行長還說，宜家還計畫擴大在中國和印度的業務，宜家已經看到中國的復甦。