搶10％股息紅包！00770成交爆衝創高 專家：明除息可撿便宜

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多檔ETF即將於1／17除息，今（16）日是參與配息的最後買進日，因此ETF交易熱絡，多檔ETF成交量上衝，其中每單位配出4元、殖利率達10％的國泰北美科技ETF（00770），今成交量超過1.6萬張，再創新高，投資人可於2／17領到本次的配息紅包。00770除息前一日（1／16）收盤價為42.10元，預估明天除息後價格會回到38元，股價變便宜，有望再吸引買盤關注。

專家分析，可以觀察到許多投資人搶在封關前，透過ETF賺取自己的年終獎金。根據投信公告的配息組成，國泰北美科技ETF（00770）這次每單位配出4元，其中有0.25％來自於股利所得，剩下的99.75％是來自於已實現資本利得，顯見能夠連續兩年配出10％的高息，主要是因為00770具有足夠的成長動能，觀察該ETF追蹤指數2023年總報酬超過6成以上，優於Nasdaq100指數。

展望後市，專家表示從經濟數據觀察，12月非農就業穩健增長，包括離職率、職位空缺數據都降到近期的新低，有助強化美國經濟軟著陸信心，加上核心CPI、PPI年增率持續降溫，有利於1月利率會議繼續保持按兵不動的立場。在產業方面，上周隨著CES 展盛大舉行，美國科技股又出現牛市，特別是AI題材發光，輝達一周大漲超過10％，科技股巨頭也表現優於整體，00770追蹤指數今年來（截至1／12）總報酬已上漲0.85％，優於Nasdaq 100指數的0.07％、S＆P 500指數的0.34％。

此外，美企也陸續發布2023年第4季財報，預估整體企業獲利展望正向，有利後市行情，美股可望延續強勢格局，建議投資人可趁除息後股價回檔時，逢低建立00770部位、累積更多單位數，卡位科技巨頭未來成長契機。