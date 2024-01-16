英媒：中國晶片廠強化與日聯繫 應對美出口管制

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

英國金融時報報導，中國晶片業界近期頻頻組團到日本考察，包括參觀半導體展及當地製造商，加強與當地業界聯繫來應對美國等對中國半導體出口限制。但有日本業界人士擔心，中國會對日本技術學習再模仿。

金融時報15日的報導指出，近期有不少中國晶片製造商組團到日本考察，如天風證券支持的一個名為「Chip Think Tank」的智庫，將於本月稍後時間組織一個日本8天團，聚焦於「探索在日本半導體設備及原材料產業的核心機會。」

參加者會在有逾20年經驗的半導體專家帶領下，參觀日本一個半導體展，及拜訪逾10名日本晶片業界人士。

總部在北京的中運國際旅行社2023年12月也舉辦了一個類似的參訪團，包括參觀日本國際半導體展（SEMICON Japan），以及參訪日本最大的半導體測試設備製造商愛德萬測試（Advantest）等。

一名中國晶片設備公司經理2023年12月與10多名業界專家，參加了另外一個日本6天團，費用約3000美元（約新台幣9.4萬元），由日本晶片專家帶領參觀當地半導體展。該經理並參訪6家晶片業相關公司，及與當地8名晶片業專家會面。

報導表示，中國面對美國及荷蘭收緊先進半導體技術出口，現正加強與日本業界的聯繫。日本公司占全球製造晶片工具市場的28%至44%。

除了組團參訪日本外，根據SEMICON JAPAN主辦單位SEMI指出，中國的半導體參展數目是僅次於日本。

不過，報導指出，一名日本晶片設備公司高管表示，擔心中國公司可能試圖從日本公司學習更多，來對先進技術進行「逆向工程」。

「逆向工程」大致是指技術的仿造過程，即對某種產品進行逆向分析及研究，解構產品的結構及規格等，從而製造出功能近似的產品。

該高管表示，目前不確定中國企業能否扭轉局面，但它們都比以往任何時候都更加雄心勃勃。