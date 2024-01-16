工研院攜手米特打造「跨平台外送整合」4000門店加入

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在經濟部商業發展署支持下，工研院攜手米特推出全新「跨平台外送整合」系統服務，整合多家即時物流車隊，串連上萬名司機，為各大小餐飲店家、網購平台、電商業者，量身打造全方位即時物流解決系統方案，目前已有超過4千家門店陸續加入。 工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑指出，美食外送需求夯，電商網購量也大，隨著消費者習慣改變，懶人經濟越來越可觀，也創造龐大的物流量，如何快速有效率、並兼顧品質的把商品、美食送到顧客面前，是業者面臨的挑戰。 為解決業者痛點，工研院發展物流運力整合平台（iRouting）、AI外送調度排程演算法等技術，滿足各式各樣的配送需求，並攜手米特打造「跨平台外送整合」系統服務，一次整合pandago、Uber Direct、Lalamove三大平台讓業者自由選擇，串一家等於串全部，並針對每一筆訂單選擇最適合的車隊及配送方式，促進外送服務更即時更具競爭力。

鄭仁傑表示，物流運力整合平台透過AI演算法技術，提供車輛載貨分配、司機配送路徑等建議，讓車輛利用率、配送速度得到顯著優化，增加業者、車隊、倉儲之間的彈性，使物流資源最大化利用，可提升配送效率達20％、抵達時間的預估誤差從正負1小時縮小到正負10分鐘，且快速的接單配送亦有助於降低物流成本25％到30％。

米特董事長許文忠表示，「跨平台外送整合」系統服務具備AI智慧尋車、最佳配送路線計算等功能，讓每筆訂單最快於30分鐘內送達，系統也提供店家、客戶即時貨況更新，保障外送品質。

另外，系統API串接整合了物流、接單等資訊，簡化管理作業，有助店家更專注提升營運效率，且各地服務均能串接，外送範圍亦能輕鬆擴張。米特已經與線上點餐系統新創業者Nidin你訂智慧餐飲系統展開合作，目前已經有超過4000家門店陸續加入，並持續增加中。

新竹縣,工研院,跨平台外送整合