房價已達高點、市場保守！新北大型重劃區漲跌互見

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新北市政府地政局最新公佈112年（2023年）第3季住宅價格指數，112年7月至9月全市住宅價格指數分別為116.72、116.71、116.73，月漲幅介於-0.03％至0.01％之間，另外大樓及公寓指數與上一季相較、也呈現持平趨勢。至於幾個大型重劃區季變動率大致為0%至0.92%不等的漲跌幅，因房價已達一個高點，加上房市政策抑制，市場趨於保守。

新北地政局指出，觀察本市8大次分區，包括板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹三鶯、汐止及淡水，112年7月至9月指數漲跌互見，各月份變動率介於-0.04%至0.28%的漲跌幅，與2022年同期相較則大概有0.22%至3.15%的年變動率。本市各區域住宅市場因重大公共建設持續推動，生活機能完善，剛性需求有效支撐區域房地產市場，價格平穩。

112年第3季新成屋指數為114.22，季變動率0.17%，與上一季相較呈現微漲趨勢，另與2022年同期相較上漲4.81%，整體走勢趨緩，主要受到央行逐步升息、土建融利率調漲、《平均地權條例》修法三讀通過等因素影響。

在整體開發區方面，臺北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區季指數分別為108.88、109.08、107.12及102.46，季變動率大致為0%至0.92%不等的漲跌幅，呈小幅下修及小跌狀況；新北地政局表示，分析原因為本市整體開發區房價水準已達相對高點，且受到上述房市相關政策影響，市場漸趨保守，導致出現買方觀望與賣方惜售狀況，整體價格持平。

112年第三季新北各捷運線指數大致呈現平穩趨勢，板南線（板橋段）、板南線（土城段）、中永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線、淡水線及環狀線指數與上季漲跌為-0.06%至0.36%，整體呈現相對穩定態勢，主要原因為捷運沿線住宅交通便利，生活圈發展較成熟，購屋者需求仍有支撐，住宅價格因而持穩。