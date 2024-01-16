Global Mall新左營車站業績年增40％ 新春福袋最大獎遊法國

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

Global Mall新左營車站2023年展亮眼成績，業績較2022年大增近40％，創下歷年新高，進入2024年，尤其隨著農曆春節即將來到，勢必再帶動一波返鄉拜年、旅遊人潮及高買氣，迎接將於1月18日至2月25日展開的春節檔期《龍轉好運》，今年聚焦多元、全通路兩大主軸，加碼祭新春開運四大回饋。

Global Mall新左營車站首度推出「餐飲月月滿額贈」，於指定餐飲刷Global Mall聯名卡當月累計滿1,500元送100元電子商品禮券、「點數、禮券多重回饋」刷Global Mall聯名卡綁定GMpay單筆消費滿2,000元最高送200元＋150點，最高回饋率12％，以及全通路消費同累滿萬元送千點，只要於新左營車站及環球Online皆有消費，累計滿1萬元即可獲限量1,000點回饋；同時也推出「新會員享四大好禮」立即贈100點、抽6,666點會員點數、滿300元送50元電子商品禮券、入會好禮。

而春節應景的福袋力推「開運福袋三重抽」，主打美食體驗跨品牌主題，限量50份，每袋688元，更加碼抽獎，有機會抽中烤箱、多功能煮鍋等多項繽紛小家電、麵屋武藏拉麵1年份，同時還能參與全台福袋「陸海空旅遊行程」抽獎，有機會抽中法國巴黎10日遊、地中海郵輪榮耀號日本4日遊、環島之星迪士尼列車、清空購物車1萬元等，回饋力道加量加倍加值，預計年節檔期業績成長10％。