漢神巨蛋迎龍年 福袋、優惠獎不完

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隨著農曆新年正式進入倒數階段，準備迎來萬眾矚目的2024甲辰龍年，今年全球經濟動盪引發黃金搶購風波，在這波「漲」聲中黃金儼然成為人們心中最有價值的選擇，漢神巨蛋今年搭上這股熱潮，大手筆祭出最吸「金」的重磅大禮，自18日起正式推出「金喜龍來福氣袋」，最大特獎更是有機會獨得兩樣總價值共高達50萬元「臺銀黃金條塊100公克＋臺銀金鑽生肖版1台兩」、「Panasonic REALPRO王者之座手感按摩椅 EP-MAK1」，新的一年就要讓民眾躺在按摩椅上數著黃金作夢都會笑。

為了讓更多消費者能參與福氣袋活動，漢神巨蛋將預購時間拉長至18天，購買方式分為1月18日至2月4日「龍福氣搶先購」，與2月10日「好運龍來新春購」，搶先購期間凡已下載漢神Plus APP成為漢神會員，即可購買「APP會員獨享」福氣袋，出示漢神Plus APP會員條碼加現金300元，可獲得漢神巨蛋300元禮券及抽獎券1張；出示漢神Plus APP會員條碼加現金500元，可獲得漢神巨蛋500元禮券及抽獎券2張。

另一般非會員也可購買「人人可享」福氣袋，每份現金500元可獲得漢神巨蛋500元禮券及抽獎券1張，此外前500名搶先購買者可再獲得限量預購禮乙份，凡三組福袋全購買則現場加碼抽福氣袋ALL IN再加贈迎春好禮乙份。

而大年初一2月10日「好運龍來新春購」活動當天僅販售人人可享福氣袋，現場共限量2,000份，每人限購2份，購買前300名加碼贈送新春好運刮刮樂乙張。大年初一當日上午10點半福氣袋開賣，11點半截止排隊購買，12點半進行開獎。今年除了特獎黃金大禮包外，同時也祭出市價超過13萬元、最暢銷的SUZUKI GSX R150 ABS白牌打檔車，還有市價近6萬元蘇菲亞寵愛30分鑽戒，以及tokuyo振振好垂直律動機、Panasonic溫感氣動足腿按摩靴，也有台北漢來大飯店高級住宿券等超豐富好禮等著民眾來試手氣。

更值得期待的是，今年新春日本展邀請到日本熊本縣超萌吉祥物「KUMAMON熊本熊」來跟大家一起過年，大年初二還有熊本熊好朋友——高雄觀光大使「高雄熊」，將一同齊聚漢神巨蛋帶大家認識日本熊本縣水俣芦北豐富的在地美食文化與特色伴手禮，大年初一當天購買福氣袋還有機會加碼隨機獲得高級日式酒品和特色農產品。

最後除了福氣袋活動，漢神巨蛋於1月18日至1月21日推出刷玉山漢神巨蛋聯名卡全館滿6,000元送300元、指定專櫃滿1萬元送500元、1F精品及2F指定專櫃滿2萬元送1,000元，2月1日至2月4日刷同一卡並持漢神Plus APP集點，全館滿1萬元送500元、1F精品及2F指定專櫃滿2萬元送1,000元，以及1月18日至3月17日全館當日累積消費滿2,000元可再參加「龍厚禮新春總抽獎」有機會抽中雙特獎市價6萬7,980元的Gogoro VIVA MIX BASIC電動機車、市價6萬5,800元的tokuyo小美完美椅，以及高級住宿券和餐飲券等多項大獎。